DE
FR
Abonnieren
Nordirland
Nordirland
0:0
Schweiz
Schweiz
Zum Fussball-Kalender
Nordirland
Nordirland
LIVE
0:0
Schweiz
Schweiz
Yallo Placeholder Image

WM-Qualifikation im Ticker
Herzog verhindert den Rückstand

vor 3 Minuten

8. Minute

Wieder ist es Noelle Maritz – aus ähnlicher Position wie zuvor. Lia Kamber verzögert kurz und legt dann links raus auf Maritz. Diese zieht leicht zur Mitte und versuchts aus rund 15 Metern. Diesmal geht die Kugel rechts vorbei. 

vor 5 Minuten

5. Minute

Noelle Maritz schiesst von halb links drüber. Eine Wandeler-Flanke von rechts findet Smilla Vallotto an der Strafraumgrenze. Diese legt rüber auf die linke Aussenverteidigerin. 

vor 7 Minuten

4. Minute

Nun auch der erste Versuch der Nati: Leila Wandeler schiesst von der Strafraumgrenze rechts vorbei. Auch diese Chance entsteht nach einem hohen Ballgewinn. 

vor 10 Minuten

1. Minute

Erster Abschluss der Partie: Nach einem Schweizer Ballverlust und zwei schnellen Pässen versucht es die Nordirland-Verteidigerin Rebecca Holloway aus der Distanz. Elvira Herzog fängt den Ball locker. 

vor 12 Minuten
Anpfiff
Anpfiff

1. Minute

Der Ball rollt. 

vor 12 Minuten

Das Wetter spielt verrückt

Das Wetter in Lurgan hat alles zu bieten. Nach dem Hagel und dem Regen scheint nun plötzlich die Sonne – alles innert weniger Minuten. Ob das Spiel der Nati eher Regen oder Sonnenschein gleicht, zeigt sich in den nächsten knapp zwei Stunden. 

vor 15 Minuten

Die Spielerinnen betreten das Feld

Es hat aufgehört zu hageln, stattdessen regnet es in Strömen. Die Spielerinnen sind bereit. Es laufen die Nationalhymnen. 

vor 36 Minuten
«
In Lurgan hagelt es übel. Die Schweizerinnen brechen ihr Warm-up ab und flüchten auf die Tribüne. Derweil setzen die Nordirinnen ihr Einwärmen zunächst tapfer fort. Wenig später brechen auch sie das Aufwärmen ab.
Björn Lindroos, Blick-Reporter in Lurgan
»
Schweizerinnen flüchten vor Hagel
0:15
Unwetter in Lurgan:Schweizerinnen flüchten vor Hagel
17:58 Uhr

Die Schweizer Startelf

Für das letzte Spiel in der Nations League und WM-Quali rotiert Trainer Rafel Navarro ordentlich durch. Es gibt gleich fünf Wechsel im Vergleich zum Malta-Spiel vom vergangenen Freitag. In die Startelf rücken Elvira Herzog, Julia Stierli, Smilla Vallotto, Leila Wandeler und Lia Kamber. Komplett auf dem Matchblatt fehlen zwei grosse Namen. Riola Xhemaili fehlt krank, während Sydney Schertenleib unter Knöchelproblemen leidet. 

16:16 Uhr

Nati-Sieg im ersten Duell in Lausanne

Die Schweiz hat gute Erinnerungen an die Nordirinnen. Am ersten Spieltag resultierte im Lausanner Stade de la Tuilière ein 2:0-Sieg. Riola Xhemaili (22.) und Svenja Fölmli (91.) erzielten damals die Tore.

Die letzten Spiele
Anstoss
Dienstag
09. Juni 2026 um 19:00 Uhr
In diesem Artikel erwähnt
Schweiz (F)
Schweiz (F)
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Schweiz (F)
        Schweiz (F)