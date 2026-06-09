Herzog verhindert den Rückstand

Wieder ist es Noelle Maritz – aus ähnlicher Position wie zuvor. Lia Kamber verzögert kurz und legt dann links raus auf Maritz. Diese zieht leicht zur Mitte und versuchts aus rund 15 Metern. Diesmal geht die Kugel rechts vorbei.
Noelle Maritz schiesst von halb links drüber. Eine Wandeler-Flanke von rechts findet Smilla Vallotto an der Strafraumgrenze. Diese legt rüber auf die linke Aussenverteidigerin.
Nun auch der erste Versuch der Nati: Leila Wandeler schiesst von der Strafraumgrenze rechts vorbei. Auch diese Chance entsteht nach einem hohen Ballgewinn.
Erster Abschluss der Partie: Nach einem Schweizer Ballverlust und zwei schnellen Pässen versucht es die Nordirland-Verteidigerin Rebecca Holloway aus der Distanz. Elvira Herzog fängt den Ball locker.
Der Ball rollt.
Das Wetter in Lurgan hat alles zu bieten. Nach dem Hagel und dem Regen scheint nun plötzlich die Sonne – alles innert weniger Minuten. Ob das Spiel der Nati eher Regen oder Sonnenschein gleicht, zeigt sich in den nächsten knapp zwei Stunden.
Es hat aufgehört zu hageln, stattdessen regnet es in Strömen. Die Spielerinnen sind bereit. Es laufen die Nationalhymnen.
Für das letzte Spiel in der Nations League und WM-Quali rotiert Trainer Rafel Navarro ordentlich durch. Es gibt gleich fünf Wechsel im Vergleich zum Malta-Spiel vom vergangenen Freitag. In die Startelf rücken Elvira Herzog, Julia Stierli, Smilla Vallotto, Leila Wandeler und Lia Kamber. Komplett auf dem Matchblatt fehlen zwei grosse Namen. Riola Xhemaili fehlt krank, während Sydney Schertenleib unter Knöchelproblemen leidet.
Die Schweiz hat gute Erinnerungen an die Nordirinnen. Am ersten Spieltag resultierte im Lausanner Stade de la Tuilière ein 2:0-Sieg. Riola Xhemaili (22.) und Svenja Fölmli (91.) erzielten damals die Tore.