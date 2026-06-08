Einige Nati-Spielerinnen wechseln im Sommer den Verein. Nadine Riesen und Viola Calligaris wollen aber noch nicht verraten, wo sie kommende Saison spielen werden. In der Kabine seien die Vereinswechsel ein Thema und Rekordspielerin Crnogorcevic gibt Tipps.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Nadine Riesen verlässt Eintracht Frankfurt, Zukunft bleibt öffentlich unklar.

Riesen weiss ihren neuen Klub, will aber Fokus auf Nati legen.

Auch Viola Calligaris vor Wechsel: Vertrag bei Juventus endet 2026.

Mit dem letzten Spiel der Nations League und WM-Quali gegen Nordirland endet am Dienstag die Saison der Schweizer Fussballerinnen. Für einige Nati-Spielerinnen steht aber ein heisser Transfersommer an. Eine davon ist Nadine Riesen (26), die genau wie ihre Teamkollegin Géraldine Reuteler (27) Eintracht Frankfurt verlassen wird.

Während Reuteler mit Top-Klub Arsenal in Verbindung gebracht wird, ist die Zukunft von Nadine Riesen noch ungewiss. Zumindest für die Öffentlichkeit. Denn wie die Verteidigerin am Montag an der Pressekonferenz vor dem Nordirland-Spiel verrät, weiss sie schon, wo sie nächste Saison spielen wird. Doch verraten tut sie es nicht.

«Ich weiss, was ich machen werde. Doch ich will mich jetzt auf die Nati konzentrieren», geht sie der Frage nach ihrer persönlichen Zukunft aus dem Weg. Und auch als der Blick-Reporter nachhakt, bleibt Riesen stur: «Ich würde gerne Fragen zum Nordirland-Spiel beantworten. Ihr werdet es dann schon erfahren.»

Auch Calligaris vor Wechsel

Nadine Riesen spielte seit drei Jahren für die Eintracht. Ihren Abgang machte sie im Mai offiziell. «Für mich ist jetzt der richtige Zeitpunkt für den nächsten Schritt», erklärt die St. Gallerin ihren Abgang aus Frankfurt.

Und Riesen ist nicht die einzige Nati-Spielerin, bei der die Zukunft ungewiss ist. Auch Viola Calligaris (30) könnte den Verein nach einem durchzogenen Jahr bei Juventus wechseln, ihr Vertrag in Turin läuft aus: «Ich mache mir aktuell nicht gross Gedanken um meine Vertragssituation, jetzt gilt der Fokus der Nationalmannschaft», gibt auch sie sich ganz diplomatisch.

Rat von der Rekordspielerin

In der Nati-Kabine seien Vereinswechsel ein Thema, verrät Riola Xhemaili (23): «Ich finde es schon eine spannende Frage. Wir sind Fussballerinnen, klar reden wir darüber. Wenn jemand irgendwo hin will, wo jemand schon war, sprechen wir natürlich darüber. Es ist schon wichtig, dass man sich austauscht – gerade über Klubs und über Ligen. Jede ist natürlich professionell genug, sich auf die beiden Spiele zu fokussieren, egal was gerade daneben so abgeht.»

Eine, die in ihrer Karriere schon viele Wechsel hinter sich hat, ist Ana-Maria Crnogorcevic (35). Die Nati-Rekordspielerin spielte unter anderem schon in Spanien, Frankreich, Deutschland und den USA. Holen sich die jüngeren Spielerinnen Tipps ab? «Wenn ich gefragt werde, versuche ich natürlich, meine Erfahrung mitzugeben. Ich habe den Spielerinnen auch gesagt, dass nächstes Jahr ein WM-Jahr ist. Da ist es wichtig viel zu spielen. Viele sind noch so jung, da spielt es keine Rolle, ob sie sofort zu einem grossen Klub wechseln oder nicht. Man bekommt das Selbstbewusstsein durch Spielminuten.»

Und wird in diesen Gesprächen auch über den finanziellen Aspekt gesprochen? «Es kommt immer darauf an, wie eng die Freundschaft ist, dann wird schon auch über Geld gesprochen», so Crnogorcevic.

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