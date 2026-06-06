Xhemaili muss nach Nati-Sieg «Extratraining» machen

Die Schweizer Nati feiert in Lugano einen klaren 6:1-Sieg gegen Malta und sichert sich den Gruppensieg sowie den Aufstieg in die Liga A. Trainer Rafel Navarro lobt die Einstellung und Energie seines Teams.

Andri Bäggli Redaktor Sport

Die Nati kann mit sich zufrieden sein. Gegen Malta gibts im WM-Qualifikationsspiel und bei der Einweihung der neuen AIL Arena in Lugano einen deutlichen 6:1-Sieg. Damit sichert sich die Schweiz den Gruppensieg und den Aufstieg in Liga A.

Das heisst für die Nati auch, dass sie in den Playoffs nicht auf einen Gegner aus einer höheren Liga trifft – ein Segen für die Spielerinnen, die sich unbedingt für die WM 2027 in Brasilien qualifizieren wollen. «Ich wusste das gar nicht. Das ist aber super, wir alle wollen aber an die WM. Es ist also umso besser», sagt etwa Aurélie Csillag nach dem Spiel.

Zufrieder Trainer – enttäuschte Doppeltorschützin

Auch zufrieden ist Trainer Rafel Navarro. Nicht nur mit der Spielweise, sondern auch mit der Art, wie die Schweizerinnen aufgetreten sind: «Ich bin sehr glücklich. Heute haben wir das Team so gesehen, wie wir es sehen wollen. Damit meine ich nicht nur die Spielweise, sondern auch die Einstellung und Energie, die wir auf den Platz gebracht haben.»

Hin und her gerissen mit der Leistung ist derweil Riola Xhemaili. Zwar schiesst sie zwei Tore, steht aber auch am Ursprung des Gegentreffers und leistet sich einen Penalty-Fehlschuss – beide Aktionen fallen am Schluss nicht ins Gewicht. Immerhin konnte sie mit Valon Behrami eines ihrer Kindheitsvorbilder treffen: «Er hat mir gesagt, dass auch die Besten einen Penalty verschiessen. Wenn das ein Valon Behrami sagt, stimmt das schon ein bisschen.»

Straftraining für Xhemaili?

Weiter sagt Xhemaili über ihren Fehlschuss: «Ich habe noch nie einen Penalty verschossen, deshalb nervt es mich umso mehr. Rafel hat gesagt, dass ich morgen trainieren muss.»

Klingt nach Straftraining für die Doppeltorschützin. Der Nati-Trainer klärt wenig später an der Pressekonferenz auf: «Ich habe mit ihr nur darüber gewitzelt. Sie ist eine klasse Spielerin, die viele Tore erzielt. Mit den Witzen will ich sie nur zusätzlich motivieren.»

Auch beim Ballverlust vor dem Gegentor mache er ihr keine Vorwürfe: «Klar war es ein Fehler, aber wir versuchen, mit solchen Querpässen die Lücke aufzumachen und das Pressing zu umspielen. Wir haben das heute oft sehr gut gemacht.»

Entwarnung bei Schertenleib

Navarro kommt auch auf Sydney Schertenleib zu sprechen. Das Barça-Juwel schiesst die Schweiz mit einem Traumtor früh in Führung und bereitete den zweiten Treffer vor. Allerdings bitter: Die 20-Jährige verletzt sich bei dieser Aktion und wird zur Pause ausgewechselt.

0:13 Ein Hammer aus 20 Metern: Schertenleib schiesst die Schweiz mit Traumtor in Front

«Sie verspürte etwas Schmerzen, wollte aber weiterspielen. Beim Stand von 4:1 macht es aber nicht viel Sinn, etwas zu riskieren, also haben wir sie als Vorsichtsmassnahme rausgenommen. Wir werden morgen mehr wissen, aber es sollte keine grosse Verletzung sein», erzählt Navarro.

So oder so wird er für das letzte Gruppenspiel ein paar Änderungen vornehmen – vielleicht auch im Tor. «Wir werden ein paar Wechsel sehen, vielleicht auch auf der Goalieposition», gibt sich Navarro vor dem Duell gegen Nordirland (19 Uhr) geheimnisvoll.