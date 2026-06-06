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Riola Xhemaili erzählt von speziellem Treffen mit Behrami
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Nati-Star gerät ins Schwärmen:Riola Xhemaili erzählt von speziellem Treffen mit Behrami

Trainer Navarro löst Witz auf
Xhemaili muss nach Nati-Sieg «Extratraining» machen

Die Schweizer Nati feiert in Lugano einen klaren 6:1-Sieg gegen Malta und sichert sich den Gruppensieg sowie den Aufstieg in die Liga A. Trainer Rafel Navarro lobt die Einstellung und Energie seines Teams.
Publiziert: vor 18 Minuten
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Nati-Trainer Rafel Navarro ist zufrieden mit dem Auftritt seines Teams.
Foto: keystone-sda.ch
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Andri BäggliRedaktor Sport

Die Nati kann mit sich zufrieden sein. Gegen Malta gibts im WM-Qualifikationsspiel und bei der Einweihung der neuen AIL Arena in Lugano einen deutlichen 6:1-Sieg. Damit sichert sich die Schweiz den Gruppensieg und den Aufstieg in Liga A.

Das heisst für die Nati auch, dass sie in den Playoffs nicht auf einen Gegner aus einer höheren Liga trifft – ein Segen für die Spielerinnen, die sich unbedingt für die WM 2027 in Brasilien qualifizieren wollen. «Ich wusste das gar nicht. Das ist aber super, wir alle wollen aber an die WM. Es ist also umso besser», sagt etwa Aurélie Csillag nach dem Spiel.

Zufrieder Trainer – enttäuschte Doppeltorschützin

Auch zufrieden ist Trainer Rafel Navarro. Nicht nur mit der Spielweise, sondern auch mit der Art, wie die Schweizerinnen aufgetreten sind: «Ich bin sehr glücklich. Heute haben wir das Team so gesehen, wie wir es sehen wollen. Damit meine ich nicht nur die Spielweise, sondern auch die Einstellung und Energie, die wir auf den Platz gebracht haben.»

Hin und her gerissen mit der Leistung ist derweil Riola Xhemaili. Zwar schiesst sie zwei Tore, steht aber auch am Ursprung des Gegentreffers und leistet sich einen Penalty-Fehlschuss – beide Aktionen fallen am Schluss nicht ins Gewicht. Immerhin konnte sie mit Valon Behrami eines ihrer Kindheitsvorbilder treffen: «Er hat mir gesagt, dass auch die Besten einen Penalty verschiessen. Wenn das ein Valon Behrami sagt, stimmt das schon ein bisschen.»

Straftraining für Xhemaili?

Weiter sagt Xhemaili über ihren Fehlschuss: «Ich habe noch nie einen Penalty verschossen, deshalb nervt es mich umso mehr. Rafel hat gesagt, dass ich morgen trainieren muss.»

Klingt nach Straftraining für die Doppeltorschützin. Der Nati-Trainer klärt wenig später an der Pressekonferenz auf: «Ich habe mit ihr nur darüber gewitzelt. Sie ist eine klasse Spielerin, die viele Tore erzielt. Mit den Witzen will ich sie nur zusätzlich motivieren.»

Auch beim Ballverlust vor dem Gegentor mache er ihr keine Vorwürfe: «Klar war es ein Fehler, aber wir versuchen, mit solchen Querpässen die Lücke aufzumachen und das Pressing zu umspielen. Wir haben das heute oft sehr gut gemacht.»

Entwarnung bei Schertenleib

Navarro kommt auch auf Sydney Schertenleib zu sprechen. Das Barça-Juwel schiesst die Schweiz mit einem Traumtor früh in Führung und bereitete den zweiten Treffer vor. Allerdings bitter: Die 20-Jährige verletzt sich bei dieser Aktion und wird zur Pause ausgewechselt.

Schertenleib schiesst die Schweiz mit Traumtor in Front
0:13
Ein Hammer aus 20 Metern:Schertenleib schiesst die Schweiz mit Traumtor in Front

«Sie verspürte etwas Schmerzen, wollte aber weiterspielen. Beim Stand von 4:1 macht es aber nicht viel Sinn, etwas zu riskieren, also haben wir sie als Vorsichtsmassnahme rausgenommen. Wir werden morgen mehr wissen, aber es sollte keine grosse Verletzung sein», erzählt Navarro.

So oder so wird er für das letzte Gruppenspiel ein paar Änderungen vornehmen – vielleicht auch im Tor. «Wir werden ein paar Wechsel sehen, vielleicht auch auf der Goalieposition», gibt sich Navarro vor dem Duell gegen Nordirland (19 Uhr) geheimnisvoll.

WM-Qualifikation Frauen 2027 – Gruppe A1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
Dänemark
5
4
11
2
Italien
Italien
5
8
8
3
Schweden
Schweden
5
0
7
4
Serbien
Serbien
5
-12
1
Qualifiziert
Gruppe A2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
5
5
10
2
Irland
Irland
5
1
9
3
Niederlande
Niederlande
5
1
8
4
Polen
Polen
5
-7
1
Qualifiziert
Gruppe A3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
5
13
12
2
England
England
5
5
12
3
Island
Island
5
-4
6
4
Ukraine
Ukraine
5
-14
0
Qualifiziert
Gruppe A4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
5
15
13
2
Norwegen
Norwegen
5
1
9
3
Österreich
Österreich
5
-5
4
4
Slowenien
Slowenien
5
-11
3
Qualifiziert
Gruppe B1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Tschechische Republik
Tschechische Republik
5
12
11
2
Wales
Wales
5
10
11
3
Albanien
Albanien
5
-8
4
4
Montenegro
Montenegro
5
-14
1
Qualifikationsspiele
Gruppe B2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
5
12
13
2
Türkei
Türkei
5
3
10
3
Nordirland
Nordirland
5
2
6
4
Malta
Malta
5
-17
0
Qualifikationsspiele
Gruppe B3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
5
15
15
2
Finnland
Finnland
5
7
12
3
Slowakei
Slowakei
5
-10
3
4
Lettland
Lettland
5
-12
0
Qualifikationsspiele
Gruppe B4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
5
18
11
2
Belgien
Belgien
5
14
11
3
Israel
Israel
5
-6
6
4
Luxemburg
Luxemburg
5
-26
0
Qualifikationsspiele
Gruppe C1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
5
18
10
2
Estland
Estland
5
5
10
3
Litauen
Litauen
5
6
8
4
Liechtenstein
Liechtenstein
5
-29
0
Qualifikationsspiele
Gruppe C2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
5
11
12
2
Kosovo
Kosovo
5
9
12
3
Bulgarien
Bulgarien
5
3
6
4
Gibraltar
Gibraltar
5
-23
0
Qualifikationsspiele
Gruppe C3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ungarn
Ungarn
5
14
13
2
Aserbaidschan
Aserbaidschan
5
4
9
3
Nordmazedonien
Nordmazedonien
5
-10
6
4
Andorra
Andorra
5
-8
1
Qualifikationsspiele
Gruppe C4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Griechenland
Griechenland
3
6
9
2
Färöer
Färöer
4
-1
6
3
Georgien
Georgien
3
-5
0
Qualifikationsspiele
Gruppe C5
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Rumänien
Rumänien
4
8
10
2
Moldawien
Moldawien
3
-1
2
3
Zypern
Zypern
3
-7
1
Qualifikationsspiele
Gruppe C6
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kasachstan
Kasachstan
4
3
7
2
Weißrussland
Weißrussland
3
3
6
3
Armenien
Armenien
3
-6
1
Qualifikationsspiele
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