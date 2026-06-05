Nati-Startelf ist da – so ersetzt Navarro verletztes Juwel Beney

Nati-Trainer Rafel Navarro scheint seine Startaufstellung gefunden zu haben. Im Vergleich zum letzten Spiel nimmt der Spanier nur einen Wechsel vor. Weil Iman Beney verletzt fehlt, kommt Seraina Piubel in der Startaufstellung zum Zug. Das Tor hütet übrigens wieder Livia Peng, die erneut den Vorzug vor Elvira Herzog erhalten hat.
Malta-Trainerin Manuela Tesse wirbelt ihre Startaufstellung mächtig umher. Gleich mehrere Wechsel nimmt die Trainerin vor – auch auf der Goalie-Position. Im Tor steht neu Maya Cachia. Jana Barbara, Maya Lucia und Haley Bugeja sind ebenfalls von Beginn an auf dem Feld.
Wenn die Nati heute Abend in Lugano auf Malta trifft, kommt es zu einer Premiere: Erstmals findet in der AIL-Arena, dem neuen Heimstadion des FC Lugano, ein Fussballspiel statt. Knapp drei Jahre lang ist an der neuen Arena gebaut worden, wobei die Baustelle bei Lugano-Heimspielen jeweils gut sichtbar war. Die neue Stätte bietet Platz für rund 8000 Zuschauerinnen und Zuschauer.
Guten Abend und herzlich willkommen zum WM-Quali-Spiel des Schweizer Nationalteams gegen Malta. Mit einem Sieg würde das Team von Rafel Navarro als Gruppensieger feststehen und sich damit in eine bessere Ausgangslage für die anschliessenden Playoffs bringen. Spielbeginn in der AIL-Arena von Lugano, in der heute erstmals ein Spiel stattfindet, ist um 19.30 Uhr.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
4
3
8
2
Schweden
4
1
7
3
Italien
4
5
5
4
Serbien
4
-9
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
4
2
8
2
Frankreich
4
3
7
3
Irland
4
0
6
4
Polen
4
-5
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
4
9
12
2
Spanien
4
9
9
3
Island
4
-5
3
4
Ukraine
4
-13
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
4
13
10
2
Norwegen
4
3
9
3
Slowenien
4
-10
3
4
Österreich
4
-6
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Tschechische Republik
4
12
10
2
Wales
4
10
10
3
Albanien
4
-8
3
4
Montenegro
4
-14
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
4
7
10
2
Türkei
4
2
7
3
Nordirland
4
3
6
4
Malta
4
-12
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
4
10
12
2
Finnland
5
7
12
3
Slowakei
5
-10
3
4
Lettland
4
-7
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
4
12
8
2
Belgien
4
8
8
3
Israel
4
0
6
4
Luxemburg
4
-20
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bosnien und Herzegowina
4
18
9
2
Litauen
4
6
7
3
Estland
4
0
7
4
Liechtenstein
4
-24
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kosovo
4
10
12
2
Kroatien
4
10
9
3
Bulgarien
4
1
3
4
Gibraltar
4
-21
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ungarn
5
14
13
2
Aserbaidschan
5
4
9
3
Nordmazedonien
4
-11
3
4
Andorra
4
-7
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Griechenland
3
6
9
2
Färöer
4
-1
6
3
Georgien
3
-5
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Rumänien
3
8
9
2
Moldawien
2
-1
1
3
Zypern
3
-7
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kasachstan
4
3
7
2
Weißrussland
3
3
6
3
Armenien
3
-6
1