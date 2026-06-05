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WM-Quali im Ticker
Nati-Startelf ist da – so ersetzt Navarro verletztes Juwel Beney

vor 32 Minuten

So steigt die Schweiz in dieses Heimspiel

Nati-Trainer Rafel Navarro scheint seine Startaufstellung gefunden zu haben. Im Vergleich zum letzten Spiel nimmt der Spanier nur einen Wechsel vor. Weil Iman Beney verletzt fehlt, kommt Seraina Piubel in der Startaufstellung zum Zug. Das Tor hütet übrigens wieder Livia Peng, die erneut den Vorzug vor Elvira Herzog erhalten hat.

vor 28 Minuten

Die Startelf von Malta

Malta-Trainerin Manuela Tesse wirbelt ihre Startaufstellung mächtig umher. Gleich mehrere Wechsel nimmt die Trainerin vor – auch auf der Goalie-Position. Im Tor steht neu Maya Cachia. Jana Barbara, Maya Lucia und Haley Bugeja sind ebenfalls von Beginn an auf dem Feld.

vor 50 Minuten
«
Die brandneue AIL-Arena in Lugano sieht hübsch aus und ist topmodern. Ein Problem gibt es zumindest für die Journalisten vor Ort. Die Steckdosen sind zu tief, der Adapter, um zum Beispiel den Computer zu laden, hat keinen Platz.
Andri Bäggli, Blick-Reporter in der AIL-Arena
»
vor 50 Minuten

Premiere in der brandneuen AIL-Arena

Wenn die Nati heute Abend in Lugano auf Malta trifft, kommt es zu einer Premiere: Erstmals findet in der AIL-Arena, dem neuen Heimstadion des FC Lugano, ein Fussballspiel statt. Knapp drei Jahre lang ist an der neuen Arena gebaut worden, wobei die Baustelle bei Lugano-Heimspielen jeweils gut sichtbar war. Die neue Stätte bietet Platz für rund 8000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Foto: keystone-sda.ch
16:40 Uhr

Holt sich die Nati eine gute Ausgangslage für die Playoffs?

Guten Abend und herzlich willkommen zum WM-Quali-Spiel des Schweizer Nationalteams gegen Malta. Mit einem Sieg würde das Team von Rafel Navarro als Gruppensieger feststehen und sich damit in eine bessere Ausgangslage für die anschliessenden Playoffs bringen. Spielbeginn in der AIL-Arena von Lugano, in der heute erstmals ein Spiel stattfindet, ist um 19.30 Uhr.

Ende des Livetickers
WM-Qualifikation Frauen 2027 – Gruppe A1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
Dänemark
4
3
8
2
Schweden
Schweden
4
1
7
3
Italien
Italien
4
5
5
4
Serbien
Serbien
4
-9
1
Qualifiziert
Gruppe A2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
4
2
8
2
Frankreich
Frankreich
4
3
7
3
Irland
Irland
4
0
6
4
Polen
Polen
4
-5
1
Qualifiziert
Gruppe A3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
4
9
12
2
Spanien
Spanien
4
9
9
3
Island
Island
4
-5
3
4
Ukraine
Ukraine
4
-13
0
Qualifiziert
Gruppe A4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
4
13
10
2
Norwegen
Norwegen
4
3
9
3
Slowenien
Slowenien
4
-10
3
4
Österreich
Österreich
4
-6
1
Qualifiziert
Gruppe B1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Tschechische Republik
Tschechische Republik
4
12
10
2
Wales
Wales
4
10
10
3
Albanien
Albanien
4
-8
3
4
Montenegro
Montenegro
4
-14
0
Qualifikationsspiele
Gruppe B2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
4
7
10
2
Türkei
Türkei
4
2
7
3
Nordirland
Nordirland
4
3
6
4
Malta
Malta
4
-12
0
Qualifikationsspiele
Gruppe B3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
4
10
12
2
Finnland
Finnland
5
7
12
3
Slowakei
Slowakei
5
-10
3
4
Lettland
Lettland
4
-7
0
Qualifikationsspiele
Gruppe B4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
4
12
8
2
Belgien
Belgien
4
8
8
3
Israel
Israel
4
0
6
4
Luxemburg
Luxemburg
4
-20
0
Qualifikationsspiele
Gruppe C1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
4
18
9
2
Litauen
Litauen
4
6
7
3
Estland
Estland
4
0
7
4
Liechtenstein
Liechtenstein
4
-24
0
Qualifikationsspiele
Gruppe C2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kosovo
Kosovo
4
10
12
2
Kroatien
Kroatien
4
10
9
3
Bulgarien
Bulgarien
4
1
3
4
Gibraltar
Gibraltar
4
-21
0
Qualifikationsspiele
Gruppe C3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ungarn
Ungarn
5
14
13
2
Aserbaidschan
Aserbaidschan
5
4
9
3
Nordmazedonien
Nordmazedonien
4
-11
3
4
Andorra
Andorra
4
-7
1
Qualifikationsspiele
Gruppe C4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Griechenland
Griechenland
3
6
9
2
Färöer
Färöer
4
-1
6
3
Georgien
Georgien
3
-5
0
Qualifikationsspiele
Gruppe C5
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Rumänien
Rumänien
3
8
9
2
Moldawien
Moldawien
2
-1
1
3
Zypern
Zypern
3
-7
1
Qualifikationsspiele
Gruppe C6
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kasachstan
Kasachstan
4
3
7
2
Weißrussland
Weißrussland
3
3
6
3
Armenien
Armenien
3
-6
1
Qualifikationsspiele
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Kristina
Georgieva
Bulgarien
Anstoss
Freitag
05. Juni 2026 um 19:30 Uhr
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