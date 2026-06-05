Nati-Startelf ist da – so ersetzt Navarro verletztes Juwel Beney

Premiere in der brandneuen AIL-Arena

Wenn die Nati heute Abend in Lugano auf Malta trifft, kommt es zu einer Premiere: Erstmals findet in der AIL-Arena, dem neuen Heimstadion des FC Lugano, ein Fussballspiel statt. Knapp drei Jahre lang ist an der neuen Arena gebaut worden, wobei die Baustelle bei Lugano-Heimspielen jeweils gut sichtbar war. Die neue Stätte bietet Platz für rund 8000 Zuschauerinnen und Zuschauer.