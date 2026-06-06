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Nati-Star schwärmen vom Platz im neuen Lugano-Stadion
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«Das war wie im Emirates»:Nati-Star schwärmen vom Platz im neuen Lugano-Stadion

Lugano reagiert auf Kritik
Das neue Stadion-Bijou der Schweiz macht noch Probleme

Mit einem 6:1-Sieg gegen Malta weiht die Schweizer Frauen-Nati die AIL Arena in Lugano ein. Das neue Stadion des FC Lugano überzeugt mit moderner Ausstattung, doch es gibt auch einige Kritikpunkte.
Publiziert: vor 32 Minuten
|
Aktualisiert: vor 29 Minuten
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Die Schweizer Fussballwelt hat ein neues Stadion-Bijou.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Schweizer Frauen-Nati eröffnet AIL Arena in Lugano mit 6:1 gegen Malta
  • Fans kritisieren lange Wartezeiten und schlechte Qualität beim Catering-Angebot
  • Neue Arena bietet Platz für 8150 Zuschauer und moderne Einrichtungen
Foto Andri Bäggli.jpg
Andri BäggliRedaktor Sport

Die Schweiz ist um ein Fussballstadion reicher. Die Schweizer Frauen-Nati hat die AIL Arena in Lugano TI mit dem 6:1-Sieg in der WM-Quali gegen Malta eingeweiht. Das Bijou liegt direkt neben dem altehrwürdigen Cornaredo und ist die neue Heimstätte des FC Lugano.

Platz hat das Stadion für 8150 Fans – grosse Bildschirme und moderne Einrichtungen inklusive. Bereits beim Nati-Spiel hat man gemerkt, dass sich die Arena in einen Hexenkessel verwandeln kann.

Auch die Spielerinnen zeigen sich begeistert. So etwa Aurélie Csillag: «Es hat mega Spass gemacht. Es ist eine Ehre, dass wir das erste Spiel in diesem Stadion spielen durften.» Besonders der Rasen wird gelobt. «Der Platz hier ist wirklich fast Emirates-Style. Es ist wirklich alles picco bello hier», schwärmt Seraina Piubel.

Gastro-Angebot gerät in Kritik

Trotzdem ist nicht alles Gold, was glänzt. So beschweren sich Fans über die Gastronomie im Stadion. Lange Wartezeiten und mangelnde Qualität sind unter anderem Kritikpunkte.

Der FC Lugano reagiert umgehend und schreibt in einer Stellungnahme: «Liebe Fans, wir haben die zahlreichen Rückmeldungen zu den organisatorischen und operativen Problemen im Zusammenhang mit dem Food-&-Beverage-Service in der AIL Arena während des Spiels zwischen der Schweiz und Malta zur Kenntnis genommen.»

Man bedauere die Vorfälle zutiefst. «Wir sind uns bewusst, dass die erbrachte Dienstleistung in keiner Weise den Standards entsprochen hat, welche die F.C. Lugano SA gemeinsam mit ihrem Cateringpartner definiert hat», heisst es weiter.

Achtung Stolpergefahr!

Auch sonst gibt es noch kleinere Baustellen. Zum Beispiel sind die Steckdosen auf der Medientribüne für die meisten Adapter unpassend. Zudem hat man viele Personen gesehen, die auf den Treppen gestolpert sind.

Trotzdem ist die Einweihung ein Erfolg. Und die kleinen Makel könnten bis zum Super-League-Start am 24. Juli noch behoben werden.

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WM-Qualifikation Frauen 2027 – Gruppe A1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
Dänemark
5
4
11
2
Italien
Italien
5
8
8
3
Schweden
Schweden
5
0
7
4
Serbien
Serbien
5
-12
1
Qualifiziert
Gruppe A2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
5
5
10
2
Irland
Irland
5
1
9
3
Niederlande
Niederlande
5
1
8
4
Polen
Polen
5
-7
1
Qualifiziert
Gruppe A3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
5
13
12
2
England
England
5
5
12
3
Island
Island
5
-4
6
4
Ukraine
Ukraine
5
-14
0
Qualifiziert
Gruppe A4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
5
15
13
2
Norwegen
Norwegen
5
1
9
3
Österreich
Österreich
5
-5
4
4
Slowenien
Slowenien
5
-11
3
Qualifiziert
Gruppe B1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Tschechische Republik
Tschechische Republik
5
12
11
2
Wales
Wales
5
10
11
3
Albanien
Albanien
5
-8
4
4
Montenegro
Montenegro
5
-14
1
Qualifikationsspiele
Gruppe B2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
5
12
13
2
Türkei
Türkei
5
3
10
3
Nordirland
Nordirland
5
2
6
4
Malta
Malta
5
-17
0
Qualifikationsspiele
Gruppe B3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
5
15
15
2
Finnland
Finnland
5
7
12
3
Slowakei
Slowakei
5
-10
3
4
Lettland
Lettland
5
-12
0
Qualifikationsspiele
Gruppe B4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
5
18
11
2
Belgien
Belgien
5
14
11
3
Israel
Israel
5
-6
6
4
Luxemburg
Luxemburg
5
-26
0
Qualifikationsspiele
Gruppe C1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
5
18
10
2
Estland
Estland
5
5
10
3
Litauen
Litauen
5
6
8
4
Liechtenstein
Liechtenstein
5
-29
0
Qualifikationsspiele
Gruppe C2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
5
11
12
2
Kosovo
Kosovo
5
9
12
3
Bulgarien
Bulgarien
5
3
6
4
Gibraltar
Gibraltar
5
-23
0
Qualifikationsspiele
Gruppe C3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ungarn
Ungarn
5
14
13
2
Aserbaidschan
Aserbaidschan
5
4
9
3
Nordmazedonien
Nordmazedonien
5
-10
6
4
Andorra
Andorra
5
-8
1
Qualifikationsspiele
Gruppe C4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Griechenland
Griechenland
3
6
9
2
Färöer
Färöer
4
-1
6
3
Georgien
Georgien
3
-5
0
Qualifikationsspiele
Gruppe C5
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Rumänien
Rumänien
4
8
10
2
Moldawien
Moldawien
3
-1
2
3
Zypern
Zypern
3
-7
1
Qualifikationsspiele
Gruppe C6
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kasachstan
Kasachstan
4
3
7
2
Weißrussland
Weißrussland
3
3
6
3
Armenien
Armenien
3
-6
1
Qualifikationsspiele
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