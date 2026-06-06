Mit einem 6:1-Sieg gegen Malta weiht die Schweizer Frauen-Nati die AIL Arena in Lugano ein. Das neue Stadion des FC Lugano überzeugt mit moderner Ausstattung, doch es gibt auch einige Kritikpunkte.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweizer Frauen-Nati eröffnet AIL Arena in Lugano mit 6:1 gegen Malta

Fans kritisieren lange Wartezeiten und schlechte Qualität beim Catering-Angebot

Neue Arena bietet Platz für 8150 Zuschauer und moderne Einrichtungen

Andri Bäggli Redaktor Sport

Die Schweiz ist um ein Fussballstadion reicher. Die Schweizer Frauen-Nati hat die AIL Arena in Lugano TI mit dem 6:1-Sieg in der WM-Quali gegen Malta eingeweiht. Das Bijou liegt direkt neben dem altehrwürdigen Cornaredo und ist die neue Heimstätte des FC Lugano.

Platz hat das Stadion für 8150 Fans – grosse Bildschirme und moderne Einrichtungen inklusive. Bereits beim Nati-Spiel hat man gemerkt, dass sich die Arena in einen Hexenkessel verwandeln kann.

Auch die Spielerinnen zeigen sich begeistert. So etwa Aurélie Csillag: «Es hat mega Spass gemacht. Es ist eine Ehre, dass wir das erste Spiel in diesem Stadion spielen durften.» Besonders der Rasen wird gelobt. «Der Platz hier ist wirklich fast Emirates-Style. Es ist wirklich alles picco bello hier», schwärmt Seraina Piubel.

Gastro-Angebot gerät in Kritik

Trotzdem ist nicht alles Gold, was glänzt. So beschweren sich Fans über die Gastronomie im Stadion. Lange Wartezeiten und mangelnde Qualität sind unter anderem Kritikpunkte.

Der FC Lugano reagiert umgehend und schreibt in einer Stellungnahme: «Liebe Fans, wir haben die zahlreichen Rückmeldungen zu den organisatorischen und operativen Problemen im Zusammenhang mit dem Food-&-Beverage-Service in der AIL Arena während des Spiels zwischen der Schweiz und Malta zur Kenntnis genommen.»

Man bedauere die Vorfälle zutiefst. «Wir sind uns bewusst, dass die erbrachte Dienstleistung in keiner Weise den Standards entsprochen hat, welche die F.C. Lugano SA gemeinsam mit ihrem Cateringpartner definiert hat», heisst es weiter.

Achtung Stolpergefahr!

Auch sonst gibt es noch kleinere Baustellen. Zum Beispiel sind die Steckdosen auf der Medientribüne für die meisten Adapter unpassend. Zudem hat man viele Personen gesehen, die auf den Treppen gestolpert sind.

Trotzdem ist die Einweihung ein Erfolg. Und die kleinen Makel könnten bis zum Super-League-Start am 24. Juli noch behoben werden.

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