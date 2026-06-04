Am Freitagabend spielt die Frauen-Nati gegen Malta in der WM-Quali. Einen Tag vor dem Spiel stehen Trainer Rafel Navarro und Verteidigerin Viola Calligaris Red und Antwort. Beide freuen sich auf die Premiere in der AIL-Arena.

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Mit einem Sieg gegen Malta könnte die Frauen-Nati am Freitagabend (ab 19.30 Uhr bei uns im Ticker) einen weiteren Schritt in Richtung WM-Quali machen. Einen Tag vor dem Spiel ist bei Nati-Trainer Rafel Navarro und Verteidigerin Viola Calligaris vor allem auf das neue Stadion in Lugano gross. «Es ist das erste Mal, dass wir hier sind. Das Stadion ist wunderschön», schwärmt die Juve-Akteurin. Die neugebauchte AIL-Arena ist fast ausverkauft. trotzdem liege der Fokus aber auf der Partie, so Calligaris. «Ich hoffe, dass alle Fans hinter uns stehen», freut sich Calligaris weiter.

Auch Trainer Rafel Navarro freut sich auf die Partie. Für das Duell mit Malta kann der Spanier auf den gesamten Kader zurückgreifen, denn alle Spielerinnen sind fit. Wie bis anhin lässt er sich in der Goalie-Frage nicht in Karten gucken. «Wir haben drei sehr gute Torhüterinnen, wir werden am Matchtag entscheiden», sagt Navarro auf Blick-Nachfrage.

Die restliche Pressekonferenz gibt es Im Ticker zum Nachlesen.

Das wars Die Pressekonferenz ist vorbei. Am Freitag spielt die Frauen-Nati um 19.30 Uhr gegen Malta. Die Partie gibt es bei uns im Liveticker. Bis dahin bedanken wir uns für das Interesse und wünschen einen schönen Abend. Navarro und Calligaris über die Männer-WM Calligaris: «Ich werde die Schweizer Spiele verfolgen, ich wünsche der Nati viel Glück.» Navarro: «Ich werde versuchen so viele SPiele zu schauen, wie es geht, das ist aber nicht immer einfach mit einer grossen Familie. Letzte Woche war ich in St. Gallen beim Herren-Team und man merkt wirklich, dass sie ein Team sind und alles tun, um zu gewinnen. Daher wünsche ich ihnen viel Erfolg und freue mich aufs Turnier». Navarro: «Alle sind fit» Navarro: «Alle sind fit. Es ist ein wichtiges Spiel für die Qualifikation. Wir sind nicht hier, um zu testen. Sondern wir wollen gewinnen und das mit den besten Spielerinnen.» Navarro: «Haben an der Offensive gearbeitet Navarro: «Wir haben in dieser Woche vor allem an der Offensive. Wir spielen gut und haben viel Ballbesitz. Aber wir müssen noch mit mehr Aggressivität und Direktheit nach vorne spielen.» Daran habe man im Training vor allem gearbeitet, so Navarro. Navarro: «Wir müssen aggressiver sein» Navarro: «Wir haben den Fokus auf den offensiven Teil gelegt, vor allem an den ersten zwei tagen. Danach haben wir auch die Defensive angeschaut. Wir wollen viel Ballbesitz haben und wir wollen Torchancen kreieren. Wir haben in den letzten Partien guten Fussballgespielt und Ballbesitz gehabt, aber wir müssen aggressiver sein und den Torabschluss suchen. Das wollen wir verbessern. Was die Goaliefrage betrifft ist es immer gleich: Wir haben drei sehr gute Torhüterinnen. Wir werden am Freitag entscheiden, wer spielt.» Calligaris: «Ich habe grosses Vertrauen ins Team» Calligaris: «Wir haben wirklich gut gearbeitet unter der Woche. Ich habe grosses Vertrauen ins Team, dass wir gut vorbereitet sind und das Spiel morgen gewinnen werden. Aber nicht nur morgen, auch das Spiel am Dienstag wollen wir gut gestalten und natürlich gewinnen.» Navarro: «Wir haben gut trainiert» Navarro: «Ich bin sehr zufrieden mit der Woche, wir haben gut trainiert. Es war nicht einfach, denn einige Spielerinnen waren in den Ferien, andere kommen direkt aus einer langen Saison. Ich hoffe, wir werden besser spielen als auf Malta. Wir wollen gewinnen, aber es geht mir auch darum, wie wir spielen. Das soll auch in Zukunft so sein. Ich möchte das Spiel mit einem besseren Gefühl beenden, als jenes auf Malta.» Calligaris blickt auf schwierige Saison zurück Calligaris über ihre schwierige Saison: «Dieses Jahr war etwas durchzogen. Manchmal gibt es bessere Momente, manchmal schlechtere. Aber da muss man Profi genug sein und weiter an sich arbeiten.» Zu ihrer Kulbsituation sagt sie zudem: «Mein Vertrag bei Juve läuft Ende Juni aus. Ist die Zukunft von Calligaris schon geklärt? «Ich mache mir aktuell nicht gross Gedanken um meine Vertragssituation, jetzt gilt der Fokus der Nationalmannschaft.» Calligaris: «Das Stadion ist wunderschön» Calligaris: «Wir sind alle Profis und wissen, wie wir mit den Emotionen umgehen müssen. Es ist das erste Mal, dass wir hier sind. Das Stadion ist wunderschön. Der Fokus liegt aber auf der Partie und wir hoffen, dass alle Fans hinter uns stehen.» Navarro: «Atmosphäre hilft uns immer» Navarro: «Die Atmosphäre hilft uns immer. Nun auch noch in einem neuen Stadion zu spielen, das fast ausverkauft ist, hilft uns noch mehr. Aber wir müssen uns auch bewusst sein: Wir sind nicht an einer Party, wir sind in einem wichtigen Spiel.» Weitere Einträge laden

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos