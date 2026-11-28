Lia Kamber ist die Aufsteigerin im Schweizer Fussball 2026. Nach ihrem Wechsel Anfang Jahr von Basel zu Union Berlin hat sie in der Bundesliga sofort Fuss gefasst. In der Nati gehört sie unter Rafel Navarro zum erweiterten Stamm.

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Die Ausgangslage vor dem Playoff-Duell gegen Österreich ist klar: «Beide Teams wollen an die WM. Es ist das grösste Turnier der Welt – und dann noch in Brasilien.» Lia Kamber (20) weiss, was sie will. Denn das wusste sie schon immer.

Als die kleine Lia die Spiele ihres älteren Bruders verfolgt, will auch sie Fussball spielen. Auf ihr Drängen meldet ihre Mutter sie für ein Fussball-Camp an, das ihr – zur grossen Überraschung der Mutter – viel Spass bereitet. Das Geräteturnen wird zweitrangig. Sie tritt dem SC Cham bei, mit zwölf geht es ins Ausbildungszentrum nach Biel, danach bleibt auch das Tennis auf der Strecke. «Du investierst sehr viel und ordnest alles deinen Zielen unter. Aber für mich hat es sich nicht wie ein Opfer angefühlt, denn ich wusste, was ich wollte – Fussball spielen.»

Enttäuschung nach verpasster Heim-EM

Der Aufstieg der Zugerin geht weiter. Sie gehört zu jenem goldenen Jahrgang des Verbands, der 2023 an der U17-EM den Halbfinal erreicht. Doch im Gegensatz zu Sydney Schertenleib, Iman Beney, Noemi Ivelj und Leila Wandeler verpasst Kamber zwei Jahre später die Heim-EM 2025. «Eine Riesenenttäuschung, weil ich die ganze Vorbereitung mitgemacht habe», so Kamber. «Und eine Heim-EM ist etwas Einmaliges.»

Den Kopf steckt sie deswegen aber nicht in den Sand, ein halbes Jahr später folgt der Wechsel von Basel nach Berlin. Der Transfer ins Ausland ist gut überlegt und im Hintergrund von langer Hand geplant. Wann ist der richtige Zeitpunkt? Und welcher ist der richtige Klub? Die Wahl fällt auf den 1. FC Union Berlin. «Ein sehr guter Schritt ins Ausland», findet Kamber. «Der Verein hat Riesenambitionen und investiert sehr viel in den Frauenfussball. Ich will Teil dieser Bewegung sein und mit dem Klub zusammen wachsen.»

Schweizer Trio in Berlin

Bei Union fasst Kamber sofort Fuss. In der Bundesliga absolviert sie bislang 25 Spiele und schiesst dabei 6 Tore. Zuletzt gab es zwar vier Spiele ohne Sieg, doch der Zusammenhalt in Berlin wird grossgeschrieben. «Wir sind wie eine grosse Familie. Der Klub steht für Aufbruch, Leidenschaft und hohe Ziele – das hat mich von Beginn an gepackt.» Kommt hinzu, dass seit diesem Sommer mit Leela Egli (19) ihre beste Freundin im selben Team spielt. Die beiden kennen sich seit ihrer gemeinsamen Zeit im Ausbildungszentrum. «Es ist tatsächlich Zufall», sagt Kamber mit einem herzhaften Lachen. «Wir können es beide noch immer nicht richtig glauben.» Mit Nadine Böhi (23) ist auch noch eine dritte Schweizerin bei Union unter Vertrag.

Auch abseits des Rasens verbringen die drei viel Zeit miteinander. Für Sightseeing in der Millionenmetropole bleibt aber wenig Kapazität. Und wenn Kamber einmal einen freien Tag hat, dann geniesst sie diesen gerne in einem coolen Café oder beim gelegentlichen Shoppen. Oder sie liest ein Buch. Hoch im Kurs sind auch Gesellschaftsspiele wie Uno, Yatzy («Da habe ich ein gutes Händchen») oder Schach.

Der Fokus gilt aber dem Fussball, da kommt es gelegen, dass Köpenick am Stadtrand von Berlin liegt. Trainiert wird das Team seit diesem Sommer von Marie-Louise Eta (35), der ersten temporären Cheftrainerin in der Männer-Bundesliga. «Sie ist eine sehr gute Trainerin», schwärmt Kamber. Man spüre, dass sie selbst Spielerin war und sich deswegen sehr gut in einen hineinversetzen könne. «Es macht unglaublich viel Spass, unter ihr Fussball zu spielen.»

Vergleiche mit Namensvetterin Wälti

Spass hat Kamber auch in der Nati. Unter Rafel Navarro ist sie zur festen Grösse geworden, auch wenn sie nur punktuell von Beginn an auf dem Platz steht. Ihr Pech: Mit Lia Wälti, Schertenleib und Géraldine Reuteler spielen drei der besten Spielerinnen mit Schweizer Pass im Mittelfeld und sind direkte Konkurrentinnen. Für Kamber kein Problem: «Ich kann in den zehn Tagen Zusammenzug jeweils enorm viel von ihnen profitieren. Ich bin dankbar für die Spielzeit, die ich bekomme, versuche dabei meine Leistung zu bringen und mich stetig zu verbessern.»

Aufgrund ihres Vornamens, ihrer Klasse und Position wird Kamber schon früh mit Lia Wälti verglichen. Eine Ehre für die Zugerin, schliesslich ist der Nati-Captain ihr grosses Vorbild. «Sie ist eine unglaubliche Persönlichkeit auf, aber auch neben dem Platz. Sie ist eine Leaderin, hat sehr viel erreicht, ist aber unglaublich bodenständig geblieben. Ihre Ruhe am Ball, ihre Sicherheit. Ich kann von ihr sehr viel abschauen.» Kambers zweites Idol: Kobbie Mainoo von Manchester United. «Ein Box-to-Box-Spieler, der sehr intelligent ist und unglaubliche Qualitäten hat. Es macht einfach Freude, ihm zuzuschauen.»

Freude macht es auch, Lia Kamber zuzuschauen. Im Oktober gegen Israel trifft sie im Hinspiel nach ihrer Einwechslung gleich doppelt. «Körperlich habe ich mich weiterentwickelt», blickt sie auf ihre Zeit in Deutschland zurück. Sie hätte schon vorher ein gutes Mindset gehabt, «aber mein Auftreten ist souveräner und präsenter geworden. Ich habe eine andere Ausstrahlung». Diese will sie auch gegen Österreich an den Tag legen – egal, wie viele Minuten sie zum Einsatz kommt. Denn Kamber weiss, was sie will: an die WM 2027 in Brasilien.