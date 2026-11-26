Wie hast du den Fanmarsch an der Heim-EM 2025 erlebt? Schick uns dein selbst geschossenes Foto und gewinne mit etwas Glück eines von zwei signierten Puma-Trikots der Schweizer Frauen-Nati.

Fanmarsch-Flashback! Rot-weisse Fahnen, volle Strassen und Gänsehaut vor dem Anpfiff. Weisst du noch, wie wir an der Heim-EM 2025 unsere Frauen-Nati gefeiert haben? Am 1. Dezember spielt die Frauen-Nati im Wankdorf – Zeit, diese Euphorie wieder auszupacken!

Hol dein selbst geschossenes Foto vom Fanmarsch aus deiner Galerie und schick es uns. Wir wollen sehen, wie du damals mitgefiebert hast.

Unter allen Einsendungen verlosen wir zwei signierte Puma-Trikots der Schweizer Frauen-Nati.

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Teilnahmeschluss ist am 1. Dezember 2026 um 12.00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen einverstanden.