In «FORZA!», dem Fussball-Podcast von Blick, steht Ana-Maria Crnogorcevic vor den Playoff-Duellen gegen Österreich Reporter Florian Raz Red und Antwort. Und wie immer nimmt die Nati-Rekordspielerin kein Blatt vor den Mund.

Darum gehts Ana-Maria Crnogorcevics letztes grosses Nati-Ziel ist die WM 2027

Sie sieht einen grossen Rückstand auf die Top-Nationen

Gegen Österreich erwartet sie ein ausgeglichenes Playoff-Duell

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Sie ist die Grande Dame des Schweizer Fussballs: Ana-Maria Crnogorcevic (36). 183 Länderspiele, 75 Tore, zwei WM- und drei EM-Teilnahmen sowie drei Champions-League-Titel mit Frankfurt und Barcelona. Niemand hat eine erfolgreichere Karriere hingelegt als die Frau aus Steffisburg BE.

Die WM 2027 in Brasilien ist ihr letztes grosses Karriereziel mit der Nati. «Irgendeinmal ist Schluss», sagt Crnogorcevic im Gespräch mit Blick-Reporter Florian Raz in einer Sonderfolge des Podcasts «FORZA!». «Ich hatte eine schöne Karriere, war nie gross verletzt und durfte alle Turniere mitspielen.»

Ihre heutigen Teamkolleginnen wie Sydney Schertenleib (19) oder Iman Beney (20) waren zwei respektive drei Jahre alt, als Crnogorcevic im August 2009 ihr Nati-Debüt gab. Mit der SFV-Auswahl hat sie (fast) alles erlebt – und auch auf praktisch jeder Position gespielt. «Ich bin wie ein Schweizer Sackmesser», sagt sie mit einem Lachen. Und heute sei sie die Mutter des Teams, «warm, aber auch hart und fordernd».

Seit 17 Jahren im Ausland und in der Nati

Crnogorcevic galt schon immer als kritischer Geist innerhalb der Nati. «Ich bin nicht der Typ, der die Dinge schönredet.» Sie sei immer sehr reflektiert, realistisch und selbstkritisch gewesen, «aber auch erfolgreich. Nicht, weil ich das grösste Talent hatte, sondern weil ich wusste, was ich kann und was nicht, und daran gearbeitet und Gas gegeben habe.» Seit über 17 Jahren spielt sie im Ausland: in Deutschland, den USA, Spanien und nun seit Beginn dieses Jahres in Frankreich, bei Strassburg.

Auch die Position der Nati im internationalen Vergleich sieht Crnogrocevic kritisch. «Wir können uns nicht mit den Top-Nationen vergleichen, da liegt ein grosser Schritt dazwischen.» Der EM-Viertelfinal vor einem Jahr in Bern gegen Spanien (0:2) hätte aus Sicht der langjährigen Barça-Spielerin auch 0:6 ausgehen können. Dies seien Fakten, die man nicht verleugnen könne, so Crnogorcevic. «Wir müssen Gas geben, sonst werden wir abgehängt.»

Eine klare Handschrift

Auch unter Rafel Navarro (40), den sie bereits aus ihrer Zeit bei Barcelona kennt, läuft noch nicht alles perfekt. Vor allem die Restverteidigung habe in den Duellen gegen die Teams aus der Liga B der Nations League nicht immer gut funktioniert. «Wir haben sicher noch Verbesserungsbedarf, aber es ist eine klare Handschrift zu erkennen», so Crnogrocevic. Gegen Österreich erwartet sie ein Duell auf Augenhöhe. «In der Vergangenheit war es immer eine enge Kiste.»