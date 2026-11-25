Knapp 30 Jahre ist es her, seit die Nati letztmals ein WM-Qualifikationsspiel in Bern bestritten hat. Alisha Lehmann war damals noch nicht auf der Welt. Für sie ist es vor dem Playoff-Duell gegen Österreich eine Rückkehr in die Heimat.

Darum gehts Im WM-Playoff trifft die Nati in Bern auf Österreich

Für Alisha Lehmann ist es eine Rückkehr in ihre Heimat

Sie blieb trotz Abstiegs bei Leicester und spielt wieder öfter

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Auch in Bern ist der Spätherbst eingekehrt. Die Nati bereitet sich im Stadion Neufeld auf das entscheidende WM-Playoff-Duell gegen Österreich vor. Mittendrin und dick eingepackt: Alisha Lehmann (27). Bei der Stürmerin werden Erinnerungen an ihre Jugend wach. Sie, die im Berner Vorort Tägertschi aufgewachsen ist, ging hier in der Nähe zur Schule, spielte von 2011 bis 2018 bei YB und trainierte regelmässig im Neufeld. «Mit Chappi hatten wir hier jeweils Stürmertraining», sagt die Flügelstürmerin mit einem Lachen.

Für Lehmann ist der Zusammenzug eine Rückkehr in ihre Heimat, in der sie nicht mehr allzu oft ist. Noch als Teenager ging sie in die grosse weite Welt hinaus. West Ham, Everton, Aston Villa, Juventus, Como, Leicester City hiessen die Stationen der heute 27-Jährigen, seit sie 2018 Bern verlassen hat. Seit Anfang des Jahres spielt sie in den East Midlands beim Klub, der seit dem Sensationstitel der Männer 2016 jedem Fussball-Fan ein Begriff ist. Die Frauen stiegen in diesem Sommer in die 2. Liga ab, Lehmann aber blieb. «Ich hatte in den letzten Jahren so viele Umzüge, da wollte ich mein Leben nicht schon wieder auf den Kopf stellen.»

Auch in der zweiten englischen Liga sei das Niveau gut, so Lehmann. Nachdem sie Anfang Saison keinen Stammplatz gehabt hatte, spielt sie inzwischen wieder regelmässig von Beginn an. Zur Kritik, dass sie trotz des Abstiegs weiter in die Nati aufgeboten wird, sagt sie: «Ich schaue, dass ich 100 Prozent fit bin. Ich mache auch an freien Tagen Zusatzschichten, damit ich bereit bin, wenn ich in die Nati einrücke.»

Im Kreis der SFV-Auswahl versucht sie wie immer, ihr Bestes zu geben, auch wenn sie ganz selten einmal von Beginn an spielt. Ihre Stärken: «Meine Schnelligkeit, ich kann flanken, Tore vorbereiten.» Zudem hat sie neben dem Platz eine wichtige Rolle. Im Team wird sie geschätzt, gelegentlich hält sie die Kabinenansprache wie bereits einmal während der Heim-EM 2025. «Die Girls lieben es, wenn Alisha die Ansprache macht», sagt Teamkollegin Leila Wandeler (20).

Keine Auskunft über das Privatleben

Während Lehmann auf Klubebene Stabilität suchte, gab es in ihrem Umfeld die eine oder andere Veränderung. Sie hat sich von ihrer langjährigen Managerin getrennt. Und im Juni gab sie die Verlobung mit ihrem Freund, dem Halbprofi und Reality-TV-Star Montel McKenzie (28), bekannt. Dieser hatte ihr im Oktober beim Spiel gegen Israel in Ungarn spontan einen Besuch abgestattet. Auch am Dienstag wird der Brite auf der Tribüne sein. 20 Tickets habe sie für Freunde und Familie organisieren müssen, so Lehmann. Auskunft über ihr Privatleben will sie aber nicht geben. «Ich bin hier, um Fussball zu spielen und Fragen über Fussball zu beantworten.» Denn auch ihr grosses Ziel lautet: die WM 2027 in Brasilien.