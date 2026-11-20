Für die Frauen-Nati gilt es ernst. Gegen Österreich geht es ums WM-Ticket. Jetzt wollen die Nati-Stars ganz besondere Gäste dabei haben: Sie rufen ihre Jugendklubs dazu auf, ins Stadion zu kommen.

Darum gehts Die Nati-Frauen laden ihre Jugendklubs zum Österreich-Spiel ein

Für das Hinspiel am 1. Dezember sind über 20'000 Tickets verkauft

Ein Sieg kann direkt zur WM oder in weitere Playoffs führen

Björn Lindroos Redaktor Sport

Der Traum von Brasilien lebt. Die Schweizer Frauen-Nati trifft in der zweiten Playoff-Runde der WM-Quali auf Österreich.

Der Knüller gegen unsere Nachbarn ist das grösste Nati-Spiel seit der Heim-EM. Und wird vor gebührender Kulisse stattfinden. Schon über 20'000 Tickets wurden für das Hinspiel vom 1. Dezember im Berner Wankdorf verkauft.

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Für die Nati-Spielerinnen wird die Partie etwas ganz Besonderes. Und sie wünschen sich ganz spezielle Gäste. Via Blick fordern sie ihre Jugendklubs dazu auf, sie gegen Österreich im Wankdorf zu unterstützen.

Kamber und der Döner

«Das Video geht an den ganzen FC Stans», sagt Géraldine Reuteler (27) in einer Video-Botschaft. «Ich würde mich riesig freuen, viele bekannte Gesichter zu sehen. Es würde mich sehr stolz machen und es wäre für mich ein wirklich schöner Moment.» Beim Klub aus dem Kanton Nidwalden machte sie die ersten Schritte: «Ich habe beim FC Stans angefangen, Fussball zu spielen. Wenn ich an Stans denke, denke ich als Erstes an Heimat.»

Auch Lia Kamber (20) wünscht sich, dass ihr SC Cham sie im Wankdorf unterstützt. «Es würde mich stolz machen. Darum holt euch das Ticket und seid mit dabei. Wir sehen uns im Wankdorf!»

Mit ihrem ersten Klub verbinden die Nati-Stars viele schöne und lustige Erinnerungen. «Was mich bis heute zum Lachen bringt, ist, als ein alter Teamkollege vor einem Finalspiel einen Döner gegessen hat und darum nicht spielen durfte. Das werde ich so schnell wohl nicht mehr erleben», erzählt Kamber lachend. Döner gibts vor Nati-Spielen nicht, aber dennoch begleiten sie die Werte von früher bis heute: «Was ich von Cham bis in die Nati mitgenommen habe, ist, dass man immer Spass haben und jeden Moment geniessen soll.»

«Es würde mich prägen»

Nadine Riesen (26) fing beim FC Bühler aus dem Kanton Appenzell Ausserrhoden mit dem Fussball an. «Beim FC Bühler habe ich das erste Mal erlebt, wie man das Hobby mit so viel Herzblut leben kann. Der Verein hat mir so viel mehr als Fussball gegeben. Freundschaften, die entstanden sind, Emotionen und Leidenschaft, die ich dort erleben konnte.»

Jetzt hofft sie, in Bern viele bekannte Gesichter zu sehen: «Ich hoffe, dass ich auch eine kleine Inspiration für jüngere Spielerinnen sein kann. Es würde mich prägen, euch im Wankdorf zu sehen und hallo zu sagen.»

Verteidigerin Viola Calligaris (30) lernte das Kicken einst im Kanton Obwalden. Beim FC Giswil brachte man ihr früh bei: «Steh nicht am Rand. Spiel mit und hab Spass. Das ist mir bis heute geblieben.» Den Trainern, die sich für sie eingesetzt haben, sei sie sehr dankbar.

«Wenn ich daran denke, dass der FC Giswil im Stadion wäre, schlägt mein Herz schneller. Ich fände es unglaublich schön.»

Ausgeglichenes Duell

Umso schöner wäre ein Sieg für die Nati. Setzt man sich gegen die Österreicherinnen durch, ist das WM-Ticket ganz nah. Sollte sich in der Qualiphase ein Team aus der Nations-League-Liga B gegen einen Vertreter aus Liga A durchsetzen, wäre die Schweiz qualifiziert. Falls sich nur Teams aus Liga A durchsetzen, müsste man den Umweg über die interkontinentalen Playoffs gehen. Dort wäre die Nati mit Blick auf die möglichen Gegnerinnen aber der klare Favorit.

Dies gilt nicht für das Duell mit Österreich. Unsere Nachbarinnen sind etwa gleich stark einzuschätzen. Es wird ein Duell auf Augenhöhe erwartet. Das Team von Rafel Navarro muss sich im Vergleich zur ersten Playoff-Runde gegen Israel aber nochmals steigern. Die Jugendklubs der Spielerinnen könnten dabei ordentlich mithelfen.