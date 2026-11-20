Gruppenfoto einschicken, Team-Ausrüstung gewinnen: Für die Verlosung mit dem SFV haben Vereine bis zum 10. Dezember 2026 Zeit. Jetzt mitmachen und gewinnen!

Mit deinem Verein die Frauen-Nati feiern und eine neue Ausrüstung für dein Team gewinnen!

Bei ihren Heimatvereinen hat für die Schweizer Nati-Spielerinnen alles angefangen. Und jetzt zählen sie auf eure Unterstützung im Wankdorf am 1. Dezember. Ob Dorfklub oder Grossverein – trommelt euer Team zusammen und feuert die Nati an. Zeigt uns euren Teamgeist und schickt uns ein Gruppenfoto vom Match, vom eigenen Fussballplatz oder aus eurem Klubhaus. Und mit etwas Glück gewinnt ihr eine neue Ausrüstung für euer Team! Unter allen Einsendungen verlosen wir zusammen mit dem SFV eine komplette Team-Ausrüstung.

Der Matchbesuch ist keine Voraussetzung für die Teilnahme am Gewinnspiel. Alle gültigen Einsendungen haben die gleichen Gewinnchancen.

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Teilnahmeschluss ist am 10. Dezember 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen einverstanden.