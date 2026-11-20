Eine Hürde muss die Schweizer Frauen-Nati noch überspringen, um es an die WM nach Brasilien zu schaffen. Dafür braucht es am 1. Dezember alle, schreibt Blick-Sportchef Emanuel Gisi. Auch euch, liebe Leserinnen und Leser.

Darum gehts Die Schweizer Frauen-Nati spielt am 1. Dezember im WM-Playoff-Hinspiel gegen Österreich in Bern

Die Partie im Berner Wankdorf beginnt um 19 Uhr und ist ein Schritt auf dem Weg zur WM in Brasilien

Blick hilft mit, das Wankdorf füllen

Emanuel Gisi Sportchef

Es gibt Fussballspiele, bei denen wir mehr sein können als Zuschauer. Spiele, bei denen wir mithelfen können, dass etwas Grosses entsteht. Das WM-Playoff-Hinspiel der Frauen-Nati im Wankdorf gegen Österreich ist so eines. Am 1. Dezember gehts nämlich um alles: Um das Ticket für die WM im nächsten Sommer. Eine enge Kiste wirds sowieso: Gegen unsere Nachbarinnen wartet ein 50:50-Duell.

Darum haben wir bei Blick ein Ziel: Ein Stadion, das unsere Spielerinnen nach vorne trägt. Volles Haus. Ein volles Wankdorf!

Diese Nati weckt Emotionen. Wir erinnern uns an den EM-Sommer 2025, als plötzlich das ganze Land mit Wälti, Reuteler, Xhemajli und Kolleginnen fieberte, hoffte, jubelte und litt. Jetzt können wir beweisen, dass die Begeisterung vor anderthalb Jahren nicht einfach bloss ein Strohfeuer war.

Darum erzählen wir bei Blick in den nächsten Tagen die Geschichten dieser Mannschaft und bereiten Sie auf den grossen Abend vor. Für den Traum vom nächsten Super-Sommer, diesmal an der WM in Brasilien. Den entscheidenden Teil aber können nur Sie übernehmen, liebe Leserinnen und Leser: dabei sein.

Nehmen Sie Ihre Kinder mit, Ihre Freunde oder gleich Ihren ganzen Fussballklub. Fragen Sie die Kollegin, die noch nie an einem Match war. Oder den Kumpel, der behauptet, am TV sehe er es am besten.

Unsere Spielerinnen wollen auf dem Rasen Grosses schaffen. Geben wir ihnen den Rückenwind dazu und machen das Wankdorf zu einem Ort, der sie beflügelt. 1. Dezember, 19 Uhr, Wankdorf, Bern. Wir sehen uns.