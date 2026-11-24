Alayah Pilgrim ist im Hinblick auf das entscheidende Playoff-Duell gegen Österreich zurück in der Nati. Die Stürmerin avancierte in den letzten Wochen bei der AS Roma zum Super-Joker. Nun will sie die Nati an die WM in Brasilien schiessen.

Darum gehts Alayah Pilgrim kehrt für das WM-Playoff gegen Österreich nach einer Verletzung in die Nati zurück

Für die AS Roma erzielte die Stürmerin zuletzt als Einwechselspielerin mehrere entscheidende Tore

Für das Playoff-Hinspiel am Dienstag in Bern sind bereits rund 20'000 Tickets verkauft worden

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Alayah Pilgrim (23) hat einen Lauf. Als sie am Wochenende in Como in der 77. Minute eingewechselt wird, dauert es nur fünf Minuten, bis die Nati-Spielerin zum 2:0 trifft und die Partie für die AS Roma entscheidet. Bereits in der Champions League gegen Servette hatte die Aargauerin das entscheidende Tor erzielt, ebenso wie vor einer Woche gegen Parma, als sie in einer verrückten Partie mit dem 6:5 in der Nachspielzeit für den Schlusspunkt sorgte.

«Momentan läufts relativ gut», sagt Pilgrim lachend bei einem Meet and Greet ihres Sponsors Coca-Cola. «Ich habe die Jokerrolle gut angenommen, seit ich nach meiner Verletzung zurückgekehrt bin.» Trotz reduzierter Einsatzzeit fühlt sie sich auch nach drei Jahren in der Ewigen Stadt sehr wohl. «Die Stadt ist wie ein Museum», sagt sie. «Aber das Wichtigste ist, dass ich gesund bin.»

Pilgrim trifft und trifft und trifft

Vier Tore in acht Liga-Spielen hat Pilgrim in dieser Saison für den Leader erzielt. Hinzu kommen zwei im Cup und eines in der Champions League. Dass sie trotzdem fast nie mehr von Anfang an spielt, kann sie sich erklären. «Mein Vertrag läuft im Sommer aus, noch habe ich mich nicht für eine Verlängerung entschieden. Es ist verständlich, dass der Klub deswegen anderen Spielerinnen mehr Spielzeit gewährt.»

Und als Super-Joker ist Pilgrim Gold wert. Das hat sie auch schon in der Nati bewiesen. Unvergessen ist ihr Tor an der EM 2025 beim 2:0 in Bern gegen Island, als das ganze Stadion Kopf stand. «Das wichtigste Tor meiner Karriere.» Nun kehrt Pilgrim mit der Nati in die Bundeshauptstadt zurück. «Dass schon so viele Tickets (circa 20'000 – Red.) verkauft worden sind, hat uns alle etwas überrascht», freut sie sich. «Es ist schön zu sehen, dass es mit dem Frauenfussball in der Schweiz vorwärtsgeht und unsere Leistungen wertgeschätzt werden.» Das Ziel ist klar: Das Wankdorf soll auch am Dienstag im Playoff-Hinspiel gegen Österreich ausverkauft sein.

Weniger ist manchmal mehr

Beim letzten Zusammenzug im Oktober hatte Pilgrim noch gefehlt, weil sie erst kurz zuvor von einer Verletzung zurückgekehrt war. «Es wäre zu riskant gewesen», so die 19-fache Nati-Spielerin. Heute hört sie vermehrt auf die Signale ihres Körpers und erkennt, wann sie dosieren muss. «Ich musste mir bewusst werden, dass mein Körper etwas anders funktioniert. Ich weiss, was ich brauche.» Deswegen kann es sein, dass sie im Training mal bei einer Übung anstatt acht nur sechs oder vier Sprints macht. «Es ist wichtig, dass der Trainerstab das versteht und dies keine negativen Auswirkungen auf meine Spielzeit hat.»

Dies ist bei der AS Roma der Fall – und auch in der Nati. Sie steht in regelmässigem Austausch mit Trainer Rafel Navarro (40). Um gegen Österreich zu bestehen und das grosse Ziel zu erreichen, braucht die Nati alle. Die WM-Teilnahme wäre für Pilgrim eine Premiere. «Mein Ziel war es immer, an einer EM oder WM teilzunehmen. Denn es sind solche Turniere, an die man sich auch nach der Karriere immer zurückerinnern wird», so Pilgrim.