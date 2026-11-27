Géraldine Reuteler durchlebt keine einfache Zeit. Nach ihrem Wechsel zu Arsenal kommt sie bei den Gunners noch nicht auf Touren. In der Nati hingegen ist Reuteler seit Jahren unbestritten – auch gegen Österreich.

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Géraldine Reuteler (27) wirkt sehr aufgestellt, als sie am Freitagmorgen im Nati-Hotel in Bern an der Seite von Alayah Pilgrim (23) zum Medientermin erscheint. Keine Spur von Frust, dabei hätte die Nidwaldnerin durchaus Grund dazu. Denn im Klub läuft es der Mittelfeldspielerin gar nicht nach Wunsch.

Nach acht Jahren in Frankfurt wechselte sie im Sommer zu Arsenal und kommt bei den Gunners nicht auf Touren. Im letzten Spiel gegen West Ham (0:0) kam sie einmal mehr nicht zum Einsatz. Auf eine faire Chance von Trainerin Renée Slegers wartet sie noch immer. Nur zweimal – einmal in der Liga, einmal in der Champions League – stand sie in der Startaufstellung.

Nicht alles ist schlecht

«Ich habe es mir natürlich schon anders vorgestellt», so Reuteler, die sich im Spätsommer auch noch einem kleinen Eingriff am Fuss hatte unterziehen müssen und deswegen zwei Wochen ausfiel. «Es war ein Auf und Ab in den letzten Monaten. Aber dem ganzen Verein läuft es nicht so gut. Es ist eine schwierige Situation für alle, was das Ganze noch schwieriger macht.» Der Champions-League-Sieger von 2025 liegt in der Liga nur auf Platz 6, der Rückstand auf Spitzenreiter Chelsea beträgt nach elf Spielen schon zwölf Punkte.

Klagen will Reuteler nicht, denn menschlich fühlt sie sich wohl in London, auch wenn es sportlich nicht läuft. «Ich trainiere mit einigen der besten Fussballerinnen der Welt, auch das bringt einen weiter. Wir haben coole Leute in der Mannschaft, ich bin gut aufgehoben.» Dass es Überlegungen für einen leihweisen Wechsel im Winter gibt, bestätigt sie nicht, dementiert es aber auch nicht. «Das Ziel ist es, so schnell als möglich mehr Spielzeit zu haben.»

Erinnerungen an die Heim-EM

Zumindest in der Nati erhält Reuteler diese. Im Februar feiert sie ihr 10-Jahr-Jubiläum in der SFV-Auswahl. Seit Jahren ist die 93-fache Internationale unbestrittene Stammspielerin, an der Heim-EM, wo sie in den drei Gruppenspielen zum MVP gewählt wurde, war sie die beste Schweizerin. Die Erinnerungen an den Sommer 2025 werden auch am Dienstag im Playoff-Heimspiel im Wankdorf gegen Österreich wieder «fix» aufkommen, wie sie sagt. «Die Heim-EM war das grösste Highlight meiner Karriere.»

Reuteler rückt immer gerne in die Nati ein – umso mehr, wenn es mal nicht so läuft, wie momentan bei Arsenal. «Es ist anders, wenn man in das gewohnte Umfeld zurückkehrt, mit Leuten, die man seit Jahren und nicht erst seit vier oder fünf Monaten kennt.» Auch in London hat sie allerdings immer wieder Besuch aus der Schweiz. Zudem spielen einige Nati-Spielerinnen im Grossraum London, wie zum Beispiel Nadine Riesen, mit der sie in Frankfurt zusammengespielt hat. «Langweilig wird mir nie», sagt Reuteler. Wohl auch deswegen lässt sich der sportliche Frust besser aushalten.