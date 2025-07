Mindestens ein Unentschieden gegen Finnland braucht die Schweiz für den Einzug in die Viertelfinal. Wie ginge es für die Nati in diesem Fall weiter? Viel spricht für ein Duell gegen Turnierfavorit Spanien.

1/6 Kommt die Schweiz weiter, wartet im Viertelfinal das nächste Highlight im Berner Wankdorf. Foto: TOTO MARTI

Darum gehts Nati braucht Unentschieden gegen Finnland für historischen Viertelfinal-Einzug

Gruppensieg wäre trotz Erfolg gegen Finnland nicht möglich

Viertelfinal am 18. Juli im Berner Wankdorf gegen Italien oder Spanien

Carlo Steiner Redaktor Sport

Noch ein Punkt fehlt der Nati für den ersten Viertelfinal an einer Endrunde in der Geschichte des Schweizer Frauenfussballs. Ein Remis in Genf gegen Finnland (ab 21 Uhr live auf Blick) würde also genügen. Trotzdem will das Team von Taktieren nichts wissen. «Ich spiele gar nicht gerne auf Unentschieden, das ist für mich keine Option», sagt Rekordnationalspielerin Ana-Maria Crnogorcevic (34).

Für den weiteren Turnierverlauf hätte ein Sieg – abgesehen vom gesteigerten Selbstvertrauen – keinen positiven Effekt. Norwegen steht bereits vor der letzten Runde als Gruppensieger fest, da die Schweiz und Finnland höchstens punktgleich mit den Norwegerinnen abschneiden können und beide das Direktduell verloren haben.

Italien oder Spanien?

Schafft es die Nati weiter, spielt das Team von Pia Sundhage (65) den Viertelfinal am Freitag, 18. Juli (21 Uhr) im Berner Wankdorf, wo man am Sonntag bereits Island geschlagen hat. Der K.o.-Gegner wird erst am Freitagabend ermittelt. Spanien und Italien spielen in der letzten Partie der Gruppe B um den Gruppensieg. Setzen sich spanischen Weltmeisterinnen, denen auch ein Unentschieden reichen würde, durch, führt ihr Weg nach Bern – im besten Fall gegen die Schweiz.

Die Italienerinnen wären auf dem Papier wohl der einfachere Gegner. Die Nati und ihre Fans sollten daher auf einen Überraschungssieg gegen Spanien hoffen – auch wenn Sydney Schertenleib in der Pressekonferenz am Montag bereits erklärt hat, dass auch die Ibererinnen schlagbar wären.

0:48 Schertenleib über Spanierinnen: «Ich sehe im Training, dass sie Schwächen haben»