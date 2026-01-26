DE
Passt Lichtsteiner zum FCB?
«Selbst wenn er das grösste Trainer-Talent der Welt ist»

Stephan Lichtsteiner gilt als heisser Kandidat auf die Magnin-Nachfolge. Schon länger ist bekannt, dass der FCB den früheren Nati-Captain als Wunschkandidaten für die U21 ab Sommer ausgemacht hat. Im «FORZA!»-Podcast wird über den möglichen Nachfolger diskutiert.
Publiziert: 18:40 Uhr
|
Aktualisiert: vor 14 Minuten
Tobias Wedermann und Florian Raz
Die Highlights des Fussball-Podcasts «FORZA!» – Folge 70
