Passt Lichtsteiner zum FCB? «Selbst wenn er das grösste Trainer-Talent der Welt ist»

Stephan Lichtsteiner gilt als heisser Kandidat auf die Magnin-Nachfolge. Schon länger ist bekannt, dass der FCB den früheren Nati-Captain als Wunschkandidaten für die U21 ab Sommer ausgemacht hat. Im «FORZA!»-Podcast wird über den möglichen Nachfolger diskutiert.