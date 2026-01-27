Servette-Penalty sorgt für Unmut «Sandro Schärer soll einen VAR-Kurs leiten»

Wenn das ein Penalty sei, dann gäbe es pro Spiel etwa zehn davon, meint Blick-Fussballchef Tobias Wedermann im «FORZA!». Der gleichen Meinung ist auch Florian Raz und holt zum Rundumschlag gegen den VAR aus.