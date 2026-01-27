DE
FR
Abonnieren

Luganos Behrens polarisiert
«Hatte keinen Bock, auf dem Platz zu stehen»

Kevin Behrens sorgt auf und neben dem Platz für reichlich Gesprächsstoff. Der Skandal-Stürmer trifft für Lugano am Laufmeter, aber weiss sich oft nicht zu benehmen. Damit schiesst sich der Deutsche beim Blick-Fussballchef Tobias Wedermann ins Abseits.
Publiziert: 20:43 Uhr
Kommentieren
11_TobiasWedermannKommentar1_11_Kommentar1_Tobias_Wedermann_2024-16361.jpg
Florian_Raz_Fussball-Reporter_Ringier_1-Bearbeitet.jpg
Tobias Wedermann und Florian Raz
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Die Highlights des Fussball-Podcasts «FORZA!» – Folge 70
In diesem Artikel erwähnt
FC Lugano
FC Lugano
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen