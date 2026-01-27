Kevin Behrens sorgt auf und neben dem Platz für reichlich Gesprächsstoff. Der Skandal-Stürmer trifft für Lugano am Laufmeter, aber weiss sich oft nicht zu benehmen. Damit schiesst sich der Deutsche beim Blick-Fussballchef Tobias Wedermann ins Abseits.
Die Highlights des Fussball-Podcasts «FORZA!» – Folge 70