Thun-Wunder nimmt kein Ende
«Für diesen Spieler freue ich mich am meisten»

Der FC Thun surft weiterhin auf der Erfogswelle. Die Berner Oberländer scheinen schon fast als der sichere Meister der Super League festzustehen. Einem Spieler gönnt Blick-Fussballchef Tobias Wedermann den Erfolg ganz besonders.
Publiziert: 20:43 Uhr
