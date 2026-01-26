DE
Forza-Duo über Magnin-Knall
«Basel ist eine Multimillionen-Firma mit Münzwurf-Politik»

Am Tag nach dem 4:3-Sieg im Klassiker gegen den FCZ ziehen die Basler die Reissleine. Ludovic Magnin muss seinen Trainerposten beim FCB räumen. Er stand nur ein halbes Jahr an der Seitenlinie der Bebbi. Im «FORZA!»-Podcast wird der Knall am Rheinknie analysiert.
Publiziert: 18:38 Uhr
|
Aktualisiert: vor 14 Minuten
Tobias Wedermann und Florian Raz
