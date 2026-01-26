«Basel ist eine Multimillionen-Firma mit Münzwurf-Politik»
Am Tag nach dem 4:3-Sieg im Klassiker gegen den FCZ ziehen die Basler die Reissleine. Ludovic Magnin muss seinen Trainerposten beim FCB räumen. Er stand nur ein halbes Jahr an der Seitenlinie der Bebbi. Im «FORZA!»-Podcast wird der Knall am Rheinknie analysiert.
Die Highlights des Fussball-Podcasts «FORZA!» – Folge 70