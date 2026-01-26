Verzweiflung in der Hauptstadt «Selbst YB hat gemerkt: Es liegt nicht am Trainer»

Das Derby-Debakel ist die vierte Liga-Niederlage für YB in Folge. Der berühmt-berüchtigte Trainer-Effekt scheint in Bern nicht gewirkt zu haben. Blick-Fussballchef meint zu den schlechten Leistungen «Selbst bei YB hat gemerkt: Es liegt nicht am Trainier.»