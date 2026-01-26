DE
Lobeshymne auf Shaqiri
«Wenn man ihn kritisiert, liefert er richtig ab»

Xherdan Shaqiri versenkt den FCZ am Sonntag im Letzigrund praktisch im Alleingang. Der FCB-Star trifft beim 4:3-Sieg dreimal selbst und legt noch ein Tor per Freistoss-Trick auf. Völlig zu Recht wird er im «FORZA!»-Podcast in den höchsten Tönen gelobt.
Publiziert: 18:36 Uhr
|
Aktualisiert: vor 15 Minuten
11_TobiasWedermannKommentar1_11_Kommentar1_Tobias_Wedermann_2024-16361.jpg
Florian_Raz_Fussball-Reporter_Ringier_1-Bearbeitet.jpg
Tobias Wedermann und Florian Raz
Die Highlights des Fussball-Podcasts «FORZA!» – Folge 70
