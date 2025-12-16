DE
FR
Abonnieren

Fussball-Talk auf der Bühne
Erlebe Blicks Fussball-Podcast zum ersten Mal live!

Blick-Fussballreporter Florian Raz und Blick-Fussball-Chef Tobias Wedermann analysieren im Podcast «FORZA!» wöchentlich die wichtigsten Themen der Fussballwelt. Am 29. Januar 2026 wird «FORZA!» erstmals live gespielt.
Publiziert: 18:12 Uhr
|
Aktualisiert: 18:35 Uhr
Kommentieren
1/4
Blicks Fussbal-Podcast «FORZA!» wird am Donnerstag, 29. Januar 2026, zum ersten Mal live aufgeführt.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

  • Der Fussball-Podcast «FORZA!» findet erstmals live auf einer Bühne in Zürich statt
  • Experte Florian Raz und Blick-Fussball-Chef Tobias Wedermann analysieren gemeinsam mit Gästen Fussballthemen
  • Für den Live-Event am 29. Januar 2026 gibt es ab dem 16. Dezember Tickets à 39 Franken
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_229.JPG
Nikolina PanticProjektmanagerin

Bei «FORZA!», dem Fussball-Podcast von Blick, ertönt jeden Dienstag der Anpfiff zu den wichtigsten Fussballthemen: Experte Florian Raz und Blick-Fussball-Chef Tobias Wedermann analysieren, diskutieren und ordnen im Doppelpass das Geschehen auf und neben dem Platz ein. 

Am Donnerstag, 29. Januar 2026, bringen die beiden Fussballexperten «FORZA!» erstmals live auf die Bühne – vor Publikum im Sihlcity-Papiersaal in Zürich. Ganz in «FORZA!»-Manier mit pointierten Analysen, klaren Meinungen und einem Fussball-Gast, über den vorerst noch Stillschweigen bewahrt wird.

Alles Wichtige zum ersten «FORZA!»-Live-Podcast

Datum
Donnerstag, 29. Januar 2026

Ort
Alte Sihlpapierfabrik im Sihlcity, Papiersaal, Kalanderplatz 6, 8045 Zürich

Programm
17.30 Uhr: Türöffnung und Check-in
18.00 Uhr: Beginn «FORZA!»-Live-Podcast mit Gast
19.00 Uhr: Publikum-Fragerunde
Im Anschluss: Snacks und Getränke
21.00 Uhr: Ende der Veranstaltung

Für den Podcast ist ein Ticket erforderlich, das für 39 Franken pro Person erworben werden kann.

Datum
Donnerstag, 29. Januar 2026

Ort
Alte Sihlpapierfabrik im Sihlcity, Papiersaal, Kalanderplatz 6, 8045 Zürich

Programm
17.30 Uhr: Türöffnung und Check-in
18.00 Uhr: Beginn «FORZA!»-Live-Podcast mit Gast
19.00 Uhr: Publikum-Fragerunde
Im Anschluss: Snacks und Getränke
21.00 Uhr: Ende der Veranstaltung

Für den Podcast ist ein Ticket erforderlich, das für 39 Franken pro Person erworben werden kann.

Zu den Tickets

Wenn Fans und Experten zusammenspielen

Rund eine Stunde lang widmen sich Raz und Wedermann gemeinsam mit einem geladenen Gast wieder den wichtigsten Geschehnissen auf und abseits des Rasens. Da du diesmal nicht nur als Zuschauer auf der Tribüne sitzen sollst, folgt nach dem Gespräch eine offene Fragerunde. Hier liegt dann der Ball bei dir und deinen brennenden Fragen, die du den beiden Hosts schon immer stellen wolltest. Im Anschluss klingt der Abend bei Snacks und Getränken aus. 

Wer live mit dabei sein will, wenn die beiden Kickerexperten einladen, benötigt nebst Vorfreude ein Ticket. Dieses ist ab dem 16. Dezember 2025 unter diesem Link auf Ticketcorner für 39 Franken erhältlich.

Mehr zu «FORZA!»
Wer kann den FC Thun noch abfangen?
Umfrage
«Klub ist ein Meisterkandidat»
Wer kann den FC Thun noch abfangen?
«Die Trennung von Pia war logisch»
Djourou über Sundhage-Aus
«Die Trennung von Pia war logisch»
Ex-Natispielerin wird erste CEO bei deutschem Top-Klub
Mit Video
Novum in Fussball-Bundesliga
Ex-Natispielerin wird erste CEO bei deutschem Top-Klub
Ist Granit Xhaka der einflussreichste Fussballer der Welt?
Nati-Captain so gut wie nie
Ist Granit Xhaka der einflussreichste Fussballer der Welt?
Warum Winterthur für FCB-Trainer Magnin gerade recht kommt
FCB-Inside
Basel auf der Schützenwiese
Warum Winterthur für FCB-Trainer Magnin gerade recht kommt

Wo Fussballgeschichten auf Expertise treffen

«FORZA!» wäre nicht der erfolgreiche Fussball-Podcast ohne hochkarätige Gäste aus dem Herzen des Ballsports. Ob aktive Protagonisten oder Insider mit Tiefgang – sie liefern zusätzliche Perspektiven und weitere spannende Geschichten. Mit Ex-Nati-Star Blerim Dzemaili, FCB-Legende Alex Frei oder St. Gallens Matthias Hüppi waren bereits in früheren Folgen prägende Figuren der Fussballwelt zu Gast

In diesem Artikel erwähnt
FC Basel
FC Basel
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Zürich
FC Zürich
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Basel
        FC Basel
        FC St. Gallen
        FC St. Gallen
        FC Zürich
        FC Zürich