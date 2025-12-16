Blick-Fussballreporter Florian Raz und Blick-Fussball-Chef Tobias Wedermann analysieren im Podcast «FORZA!» wöchentlich die wichtigsten Themen der Fussballwelt. Am 29. Januar 2026 wird «FORZA!» erstmals live gespielt.

Darum gehts Der Fussball-Podcast «FORZA!» findet erstmals live auf einer Bühne in Zürich statt



Experte Florian Raz und Blick-Fussball-Chef Tobias Wedermann analysieren gemeinsam mit Gästen Fussballthemen

Für den Live-Event am 29. Januar 2026 gibt es ab dem 16. Dezember Tickets à 39 Franken

Nikolina Pantic Projektmanagerin

Bei «FORZA!», dem Fussball-Podcast von Blick, ertönt jeden Dienstag der Anpfiff zu den wichtigsten Fussballthemen: Experte Florian Raz und Blick-Fussball-Chef Tobias Wedermann analysieren, diskutieren und ordnen im Doppelpass das Geschehen auf und neben dem Platz ein.

Am Donnerstag, 29. Januar 2026, bringen die beiden Fussballexperten «FORZA!» erstmals live auf die Bühne – vor Publikum im Sihlcity-Papiersaal in Zürich. Ganz in «FORZA!»-Manier mit pointierten Analysen, klaren Meinungen und einem Fussball-Gast, über den vorerst noch Stillschweigen bewahrt wird.

Alles Wichtige zum ersten «FORZA!»-Live-Podcast Datum

Donnerstag, 29. Januar 2026



Ort

Alte Sihlpapierfabrik im Sihlcity, Papiersaal, Kalanderplatz 6, 8045 Zürich Programm

17.30 Uhr: Türöffnung und Check-in

18.00 Uhr: Beginn «FORZA!»-Live-Podcast mit Gast

19.00 Uhr: Publikum-Fragerunde

Im Anschluss: Snacks und Getränke

21.00 Uhr: Ende der Veranstaltung Für den Podcast ist ein Ticket erforderlich, das für 39 Franken pro Person erworben werden kann. Datum

Wenn Fans und Experten zusammenspielen

Rund eine Stunde lang widmen sich Raz und Wedermann gemeinsam mit einem geladenen Gast wieder den wichtigsten Geschehnissen auf und abseits des Rasens. Da du diesmal nicht nur als Zuschauer auf der Tribüne sitzen sollst, folgt nach dem Gespräch eine offene Fragerunde. Hier liegt dann der Ball bei dir und deinen brennenden Fragen, die du den beiden Hosts schon immer stellen wolltest. Im Anschluss klingt der Abend bei Snacks und Getränken aus.

Wer live mit dabei sein will, wenn die beiden Kickerexperten einladen, benötigt nebst Vorfreude ein Ticket. Dieses ist ab dem 16. Dezember 2025 unter diesem Link auf Ticketcorner für 39 Franken erhältlich.

Wo Fussballgeschichten auf Expertise treffen

«FORZA!» wäre nicht der erfolgreiche Fussball-Podcast ohne hochkarätige Gäste aus dem Herzen des Ballsports. Ob aktive Protagonisten oder Insider mit Tiefgang – sie liefern zusätzliche Perspektiven und weitere spannende Geschichten. Mit Ex-Nati-Star Blerim Dzemaili, FCB-Legende Alex Frei oder St. Gallens Matthias Hüppi waren bereits in früheren Folgen prägende Figuren der Fussballwelt zu Gast.