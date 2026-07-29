Nach dem bitteren Aus in der Champions-League-Qualifikation gegen Dinamo Zagreb kennt der FC Thun den nächsten Europacup-Gegner. In der Europa-League-Quali wartet der isländische Meister Vikingur Reykjavik.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft FC Thun trifft am 6. August auf Vikingur Reykjavik

Isländischer Star Gylfi Sigurdsson spielt für den Gegner

Vikingur verlor 2026 2:3 gegen Hapoel Be'er Scheva in der CL-Quali

Joël Hahn Redaktor Sport

Nach dem bitteren Ausscheiden in der Champions-League-Qualifikation gegen Dinamo Zagreb kennt der FC Thun den nächsten Europacup-Gegner. In der 3. Qualifikationsrunde der Europa League treffen die Berner Oberländer auf den isländischen Meister Vikingur Reykjavik.

Die Isländer scheiterten ihrerseits in der Champions-League-Quali an Hapoel Be'er Scheva. Nach einem 2:1-Heimsieg unterlag Vikingur im Rückspiel in Ungarn mit 0:2 und rutscht damit ebenfalls in die Europa-League-Qualifikation.

Bekanntester Spieler im Kader ist Gylfi Sigurdsson (36). Der frühere Profi von Hoffenheim, Tottenham und Everton spielt seit 2025 für Vikingur. Thun bestreitet das Hinspiel am 6. August zu Hause, das Rückspiel steigt eine Woche später in Reykjavik.