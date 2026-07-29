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Ex-Tottenham-Star spielt dort
Nach CL-Drama wartet nun Vikingur Reykjavik

Nach dem bitteren Aus in der Champions-League-Qualifikation gegen Dinamo Zagreb kennt der FC Thun den nächsten Europacup-Gegner. In der Europa-League-Quali wartet der isländische Meister Vikingur Reykjavik.
Publiziert: 29.07.2026 um vor 59 Minuten
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Nach dem CL-Out gegen Zagreb will Thun gegen Vikingur den nächsten Europacup-Schritt machen.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • FC Thun trifft am 6. August auf Vikingur Reykjavik
  • Isländischer Star Gylfi Sigurdsson spielt für den Gegner
  • Vikingur verlor 2026 2:3 gegen Hapoel Be'er Scheva in der CL-Quali
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Joël HahnRedaktor Sport

Nach dem bitteren Ausscheiden in der Champions-League-Qualifikation gegen Dinamo Zagreb kennt der FC Thun den nächsten Europacup-Gegner. In der 3. Qualifikationsrunde der Europa League treffen die Berner Oberländer auf den isländischen Meister Vikingur Reykjavik.

Die Isländer scheiterten ihrerseits in der Champions-League-Quali an Hapoel Be'er Scheva. Nach einem 2:1-Heimsieg unterlag Vikingur im Rückspiel in Ungarn mit 0:2 und rutscht damit ebenfalls in die Europa-League-Qualifikation.

Bekanntester Spieler im Kader ist Gylfi Sigurdsson (36). Der frühere Profi von Hoffenheim, Tottenham und Everton spielt seit 2025 für Vikingur. Thun bestreitet das Hinspiel am 6. August zu Hause, das Rückspiel steigt eine Woche später in Reykjavik.

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