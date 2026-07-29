Nach dem Ausscheiden in der Champions-League-Qualifikation gegen Zagreb wird Thun seine europäischen Spiele neu am Donnerstag austragen. Das hat auch Auswirkungen auf den Super-League-Spielplan.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Eigentlich wäre der FC Thun am Samstag, 8. August, für sein Spiel in der dritten Runde der Super League nach Basel gereist. Daraus wird nun aber nichts. Nach dem bitteren Ausscheiden der Berner Oberländer in der Champions-League-Qualifikation in Zagreb wird das Spiel um einen Tag verschoben, wie die SFL am Mittwochmorgen mitteilt.

Der Grund dafür: Thun tritt neu in der Quali für die Europa League an und wird deshalb jeweils am Donnerstagabend im Einsatz stehen. Um dem amtierenden Schweizer Meister genügend Regeneration zu ermöglichen, muss er in der heimischen Meisterschaft erst am Sonntag wieder antreten. Spielbeginn im St. Jakob-Park ist dann um 16.30 Uhr.

Diese Möglichkeit zur Verschiebung ist im von der SFL festgelegten Spielplan vor der Saison explizit festgehalten worden. Gar nicht terminiert haben die jeweiligen Verantwortlichen dagegen das Cup-Erstrundenspiel der Thuner bei Zweitligist Saxon (15./16. August) und das Heimspiel gegen Servette in der vierten Runde der Super League eine Woche später – beide dürften am Sonntag stattfinden, weil Thun auch bei einem Scheitern im zweithöchsten europäischen Wettbewerb noch eine Chance in den Playoffs der Conference League erhalten würde.