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Hinspiel 1:1
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GNK Dinamo Zagreb - FC Thun

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Schiedsrichter
Referee
Radoslav
Gidzhenov
Bulgarien
Anstoss
Dienstag
28. Juli 2026 um 20:00 Uhr
Stadion
Zagreb, Kroatien
Stadion Maksimir
Kapazität
35'123
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