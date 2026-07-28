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Champions League
UEFA Champions League: GNK Dinamo Zagreb - FC Thun (28.07.2026)
GNK Dinamo Zagreb
20:00
FC Thun
Zum Fussball-Kalender
GNK Dinamo Zagreb
Ab 20:00 Uhr
Hinspiel 1:1
Vs
FC Thun
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GNK Dinamo Zagreb - FC Thun
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Radoslav
Gidzhenov
Bulgarien
Anstoss
Dienstag
28. Juli 2026 um 20:00 Uhr
Stadion
Zagreb, Kroatien
Stadion Maksimir
Kapazität
35'123
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