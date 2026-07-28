Der FC Thun führt in Zagreb 2:0 und steht vor dem Weiterkommen in der Champions League. Bei SRF kann man die zweite Halbzeit zu Beginn aber nicht mitverfolgen.

Da steht der FC Thun vor der Sensation gegen Dinamo Zagreb in der Champions-League-Quali – und in der Schweiz kriegts niemand mit. Als das Bild wieder da ist, geht es für Thun sportlich bergab.

«Die Bild- und Tonleitung aus Zagreb ist unterbrochen. Wir bitten Sie um Verständnis», meldet das SRF nach der Halbzeit-Pause. Stattdessen gibts ein Konzert von Stefanie Heinzmann zu sehen.

Ob das Problem in der Schweiz, in Kroatien oder sonst wo bestanden hat, ist zunächst nicht bekannt. Zu Beginn der Verlängerung gibt Stettler neue Informationen durch. Mehrere Geräte in den Übertragungswagen sollen defekt sein. Nach 15 Minuten war die Störung behoben, sodass ab der 60. Minute das Spiel wieder im TV zu sehen ist.

Defekte in den Übertragungswagen

Nicht nur die Schweizer Fussball-Fans verpassen die erste Viertelstunde der zweiten Hälfte. Weil auch SRF-Kommentator Calvin Stettler aus Zürich kommentiert, befindet er sich im Blindflug. «Das habe ich noch nie erlebt», sagt Stettler, als die Verbindung wieder steht. Um auch ohne Bilder aus Zagreb mitzubekommen, was passiert, liest Stettler Liveticker-Einträge vor. Doch auch in Kroatien herrschen die gleichen Verbindungsprobleme, sodass lokale Medien Probleme mit dem Befüllen ihrer Liveticker haben.

Mittlerweile ist das TV-Bild wieder zu sehen, die technischen Probleme sind aber noch nicht endgültig gelöst. Denn im Maksimir-Stadion funktioniert zwischenzeitlich nur noch eine Kamera, somit ist nur noch eine Perspektive möglich. Auch die offizielle Minutenanzeige ist im SRF nicht zu sehen.