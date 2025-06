Bayern München plant Verstärkungen in der Offensive nach den Abgängen von Sané und Müller. Sportdirektor Freund bestätigt das Ziel, neue Qualität zu holen. Nico Williams, Rafael Leão und Bradley Barcola stehen auf der Wunschliste des Meisters.

So wollen die Bayern auf die Wirtz-Absage reagieren

1/8 Leroy Sané (l.) und Thomas Müller haben den FC Bayern München diesen Sommer als Meister verlassen. Foto: Getty Images

Darum gehts Bayern München sucht Offensivverstärkungen nach Abgängen von Sané und Müller

Nico Williams, Rafael Leão und Bradley Barcola sind mögliche Transferziele

Bayern muss aber zuerst weitere Spieler verkaufen, um Transfers zu tätigen

Andri Bäggli Redaktion Sport

Obwohl das internationale Transferfenster offiziell erst am 1. Juli seine Türen öffnet, wird schon fleissig über mögliche Neuzugänge verhandelt und spekuliert. So auch beim deutschen Meister Bayern München. Vor allem in der Offensive herrscht nach den Abgängen von Leroy Sané (29, Galatasaray Istanbul) und Thomas Müller (35, Zukunft noch offen) eine gewisse Leere.

Das bestätigt auch FCB-Sportdirektor Christoph Freund gegenüber «Bild»: «In der Offensive haben wir jetzt von der Anzahl zwei weniger. Das ist Fakt. Von daher ist es klar unser Ziel, uns da noch zu verstärken und Qualität dazu zu holen.» Zusätzlich wird am Samstag. klar, dass Mathys Tel von seiner Tottenham-Leihe nicht zurückkehren wird.

Diese Spieler sollen kommen

Nach der Absage von Florian Wirtz ist Bayerns Topziel nun Nico Williams (22). Der Stürmer läuft derzeit für Bilbao auf und hat bei den Basken noch einen Vertrag bis 2027. Entsprechend hoch ist auch das Preisschild des Sturmjuwels – rund 60 Millionen Euro soll seine Ausstiegsklausel betragen. Der Europameister sei aber grundsätzlich offen für einen Wechsel an die Säbenerstrasse. Bayern bekommt aber happige Konkurrenz: Auch Barcelona und Arsenal sollen grosses Interesse an Williams bekunden. Zuletzt heizte ausgerechnet Lamine Yamal die Transfergerüchte mit einem Foto der beiden an.

Doch auch auf zwei weitere Spieler haben die Münchner ein Auge geworfen: Rafael Leão (26, AC Milan) und Bradley Barcola (22, PSG). Leãos Marktwert beträgt etwa 70 Millionen Euro, hat aber den Vorteil, dass er auch im Zentrum einsetzbar wäre. Barcola ist etwa gleich viel wert, doch PSG ist derzeit nicht bereit, das Talent ziehen zu lassen.

Spieler auf der Streichliste

Damit die Süddeutschen sich solche Mega-Deals überhaupt leisten können, müssen aber noch weitere Spieler gehen. So hat Bayern drei Spieler mehr oder weniger aussortiert. Kingsley Coman (29) hat Interessenten aus Saudi-Arabien, will aber nur wechseln, wenn das Angebot sportlich und/oder finanziell Sinn macht. Verteidiger Kim Min-jae (28) und João Palhinha (29) sollen den Verein ebenfalls verlassen.

Für alle drei Spieler fehlen aber die entsprechenden Angebote und somit dem FC Bayern das Geld, um die entsprechenden Offensiv-Transfers zu tätigen.