Leroy Sané verlässt den FC Bayern München nach fünf Jahren und wechselt zu Galatasaray Istanbul – das löst am Bosporus riesige Jubelstürme aus. Ähnlich gross ist die Euphorie auch in Neapel, wo Kevin de Bruyne bald hinwechseln wird.

1/7 Am Mittwochabend landet Leroy Sané in Istanbul. Foto: IMAGO/Anadolu Agency

Darum gehts Leroy Sané wechselt zu Galatasaray, Kevin De Bruyne zu Napoli

Sané von begeisterten Fans in Istanbul empfangen, De Bruyne in Neapel

Über eine Million Menschen verfolgten Sanés Flug via YouTube-Livestream Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Nach langem Hin und Her um eine mögliche Vertragsverlängerung sickert am Mittwoch durch: Leroy Sané wird den FC Bayern München nach fünf Jahren verlassen und zu Galatasaray Istanbul weiterziehen. Während es in Deutschland einiges an Kritik für den Wechsel in die sportlich unbedeutendere Liga gibt, ist die Euphorie in der Türkei riesig.

Am Mittwochabend landete Sané in der türkischen Millionenmetropole – und wird dort von hunderten frenetischen Fans empfangen. Am Flughafen wird der 29-Jährige, der bereits einen Galatasaray-Schal um den Hals trägt, besungen und bejubelt. Auf dem Weg vom Flughafen weg zünden die Fans Fackeln. Dazu verfolgten über einen Youtube-Livestream zeitweise über eine Million Menschen den Flug-Verlauf des 70-fachen deutschen Internationalen nach Istanbul.

Sané läuft nochmals für die Bayern auf

«Ich bin den Fans sehr dankbar. Es bedeutet mir sehr viel, dass sie zu dieser Stunde hierhergekommen sind. Ich freue mich riesig auf mein erstes Spiel vor diesen Fans. Ich will mit dem Verein einiges erreichen». Schon seine Erfahrungen bei Auswärtsspielen sei ein Grund für seinen Wechsel an den Bosporus gewesen. Am Donnerstagabend macht Galatasaray den Deal offiziell. Sané unterschreibt einen Vertrag für die kommenden drei Jahre. Und auch der Lohn gibt der türkische Rekordmeister gleich bekannt: Einen garantierten Nettolohn von neun Millionen Euro sowie einen Treuebonus von drei Millionen Euro pro Saison wird Sané künftig einstreichen.

Kurios: Vor seinem Wechsel zu Galatasaray soll Sané aber nochmals für die Bayern auflaufen. Wie «Sky Sport» am Donnerstagnachmittag berichtet, soll er nach erfolgreichem Medizincheck und der Unterschrift bereits auf dem Weg in die USA sein. Dort soll er mit dem deutschen Rekordmeister noch die Klub-WM bestreiten. Sollten sich die Bayern aber für den Viertelfinal qualifizieren, würde Sané dort nicht mehr mittun. Denn sein Vertrag läuft Ende Juni aus, danach wird er sich verabschieden.

Auch De Bruyne frenetisch empfangen

Ein ähnliches, wenn auch leicht weniger feuriges Szenario bot sich am Donnerstag einem anderen Ex-Manchester-City-Kicker in Neapel. Nach 10 Jahren in der englischen Industriestadt lief sein Vertrag in diesem Sommer aus. Nach langen Spekulationen über einen Wechsel in die USA ist nun klar: der italienische Meister SSC Napoli wirds.

Am Donnerstag reiste der Belgier in den Süden Italiens zum Medizincheck – ganz zur Begeisterung vieler Anhänger der Gli Azzurri. Bei der Ankunft wurde er von Dutzenden Fans frenetisch empfangen. Mittlerweile hat Napoli den Wechsel von De Bruyne auch offiziell noch bestätigt.