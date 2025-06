Fan stirbt nach WM-Quali-Spiel zwischen Finnland und Polen

Ein Fan ist während des WM-Qualifikationsspiels zwischen Finnland und Polen in Helsinki nach einem medizinischen Notfall verstorben.

1/5 Traurige Nachrichten nach dem WM-Quali-Duell zwischen Finnland und Polen. Foto: imago/Newspix

Darum gehts Zuschauer stirbt während WM-Qualifikationsspiel zwischen Finnland und Polen in Helsinki

Spiel für 40 Minuten unterbrochen, Wiederbelebungsmassnahmen eingeleitet

Ähnlicher Vorfall kürzlich beim Nations-League-Finale in München

Traurige Nachrichten nach dem WM-Quali-Spiel zwischen (2:1). Ein Zuschauer ist nach einem Zusammenbruch auf der Tribüne in der Nacht auf Mittwoch verstorben. Das gibt die Polizei am Donnerstag bekannt.

Das WM-Quali-Duell war nach dem Zusammenbruch und während der anhaltenden Wiederbelebungsmassnahmen auf der Tribüne für rund 40 Minuten unterbrochen worden. Der finnische Fussballverband und Nationaltrainer Jacob Friis sprachen den Angehörigen ihr Beileid aus.

Schon am Sonntag verstarb ein Fan beim Länderspiel

Es ist bereits der zweite tragische Tod nach einem Länderspiel innerhalb einer Woche. Beim Nations-League-Final am letzten Sonntag stürzte ein Fan von der Tribüne der Allianz Arena in den Unterrang und verstarb noch am Unfallort.

SRF-Kommentator Dominic Ledergerber, der den Vorfall aus nächster Nähe miterlebte, zeigte sich danach tief betroffen: «Dass ein Mensch fünf Meter neben einem selbst um sein Leben kämpft … und diesen Kampf schliesslich verliert, wird einen immer traurig und fassungslos zurücklassen.»