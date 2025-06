1/7 Wenn man lange und genau hinschaut, kann man vielleicht das «M» erkennen: Das neue Trikot des FC Bayern München für die Saison 2025/26. Foto: Instagram/ @fcbayern @realmadrid @atleticodemadrid @bvb09 @chelseafc

Der FC Bayern will bei der Klub-WM in den USA in Rot und Weiss «Geschichte schreiben». Doch das neue Heimtrikot, das beim Turnier erstmals gegen Auckland City getragen wird, sorgt im Netz für ganz andere Reaktionen: Verwirrung, Verwunderung – und reichlich Spott.

Mitten auf der Brust prangt ein übergrosses, stilisiertes «M» – als Zeichen für München. Der Verein spricht von «Tradition und Heimatbewusstsein», Fans fragen sich eher: «Was ist das?» Kommentare wie «Wann löst ihr den Prank auf?» oder «Also das ist der Grund, warum Wirtz nicht zu Bayern wechselt» treffen den Ton. Einzig der «Special Flock» für Thomas Müller (35) – mit ikonischen Momenten seiner Karriere – wird als charmantes Detail gelobt.

Real Madrid

Weniger diskutiert, dafür deutlich stylischer: das neue Heimtrikot von Real Madrid. Nach einer titellosen Saison wollen die Königlichen unter Xabi Alonso (43) neu angreifen – und treten in klassischem Weiss mit feinen gelben Seitenstreifen und punktförmigen Details an. Dezent, aber modern. Premiere feiert das Trikot ebenfalls bei der Klub-WM.

Borussia Dortmund

Der BVB hingegen bringt zur Klub-WM ein Sondertrikot – mit ganz eigenem Stil. Gemeinsam mit Designer KidSuper und Ausrüster Puma wurde unter dem Slogan «Paint it Dortmund» ein Jersey entworfen, das an Wabenstrukturen eines Bienenstocks erinnert. Aquarell-Optik trifft Streetart – mutig, verspielt, auffällig. Ein echtes Unikat für das internationale Turnier – nicht für den Liga-Alltag gedacht.

Atlético Madrid

Die Colchoneros präsentieren derweil sein neues Auswärtstrikot für die Saison 2025/26 – und trifft modisch voll ins Schwarze: Dunkelblau mit knallgelben Akzenten, stylisch und gleichzeitig kraftvoll. Nachhaltig produziert aus recyceltem Polyester, dazu ausgestattet mit Dri-FIT ADV-Technologie – auch funktional ein Volltreffer. Getragen wird es erstmals in den anstehenden Testspielen.

FC Chelsea

Der Klub aus London bringt gleich drei Varianten: Blau mit roten Details fürs Heimspiel, wollweisses Auswärtstrikot in «Phantom»-Ton mit dunkelgrün-rotem Kontrast und ein drittes Trikot in Schwarz, das mit silbernen Logos und blauen Total-90-Anleihen klar auf Retro setzt.

Die Trikotsaison ist eröffnet – und während manche Vereine auf Understatement oder Tech setzen, sorgt Bayern mit dem neuen Heimdress unfreiwillig für die lautesten Schlagzeilen.