1/5 Der italienische Traditionsverein Brescia ist am Ende. Foto: Getty Images

Der italienische Verein Brescia verschwindet nach 114 Jahren von der Bildfläche. Besitzer Massimo Cellino hat beschlossen, Schulden in Höhe von drei Millionen Euro nicht zu begleichen, weshalb Brescia K

onkurs anmelden muss und nicht mehr an der Meisterschaft teilnehmen darf. Das berichten italienische Medien.

Brescia spielte während 23 Saisons in der Serie A, zuletzt 2019/20. Die beste Klassierung war ein 8. Platz in der Spielzeit 2000/01. Unter anderen trugen die italienischen Fussballgrössen Roberto Baggio, Alessandro Altobelli, Andrea Pirlo und Luca Toni das Dress des Vereins aus der Lombardei, der zuletzt in die Serie C abgestiegen ist.

Auch diverse Schweizer liefen in ihren Karrieren für «La Leonessa» (die Löwin) auf. Torjäger und heutiger Blick-Kolumnist Kubilay Türkyilmaz gehört zu den Schweizer Brescia-Legionären genauso wie unter anderem Johan Vonlanthen, Fabio Daprelà oder zuletzt Valon Behrami. Mit 127 Spielen kommt bis heute der Genfer Fabrizio Zambrella auf am meisten Spiele für Brescia.