Einzigartig. Futuristisch. Repräsentativ für die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. So beschrieb FIFA-Präsident Gianni Infantino die Trophäe der Klub-WM gegenüber Donald Trump, als er sie im weissen Haus dem Präsidenten und Medienschaffenden vorstellte.

Während der FIFA-Präsident seine eigenen Projekte gern mal in den Himmel lobt, verdient die Trophäe der Klub-WM indes tatsächlich Adjektive wie historisch, beispiellos, vielleicht sogar revolutionär.

Ausserirdisches Design zeigt sich erst durch Schlüssel

Die auf den ersten Blick an einen Teller erinnernde Trophäe besteht in Wirklichkeit aus einer Scheibe in der Mitte und drei ringförmigen Elementen rundherum. Nur der äusserste ist dabei fest im Sockel verankert, der Rest ist – einmal aufgeschlossen – frei bewegbar. Hierfür benötigt man einen Schlüssel, der auf der Hinterseite eingesteckt wird und dadurch die Beweglichkeit der Elemente ermöglicht. Wahrlich ein Novum unter den Fussballpokalen.





Das Design in entriegelter Form erinnert an einen Planeten und auch bei der Verzierung der Oberfläche hielten Himmelskörper Einzug. Auf der zentralen Scheibe ist die Planetenkonstellation zweier Daten eingraviert: Vom Gründungstag der Fifa am 21. Mai 1904 und dem Tag des Eröffnungsspiels vom 15. Juni 2025. Zudem finden sich darauf zum Sport passende Symbole wie Handschuhe, ein Spielfeld oder Fussballer in diversen Spielpositionen.

Viel Fussballliteratur in 13 + 1 Sprachen

Der Pokal ist gespickt mit kürzeren und längeren Textpassagen in 13 Sprachen (Altgriechisch, Arabisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Hindi, Italienisch, Japanisch, Latein, Mandarin, Portugiesisch, Russisch und Spanisch). Zudem wurden ausgewählte Abschnitte in der Blindenschrift eingraviert. Auch eine Weltkarte mit allen 211 FIFA-Mitgliedern und den sechs Konföderationen fanden Platz auf der Trophäe. Die zentrale Botschaft lautet «Der Fussball vereint die Welt».

Doch damit nicht genug der Literatur: Nebst den Kapiteltiteln der derzeit gültigen Spielregeln kommen sowohl die ursprünglichen von 1863 sowie die Gründungsurkunde der FIFA vor. Infantino, dessen Klub-WM als sein ganz persönliches Prestige-Projekt gilt, liess sich die Gelegenheit zudem nicht nehmen, der Trophäe einen persönlichen Touch zu verleihen. So prangt auf der innersten Scheibe prominent sein Name mit Unterschrift.

Um das Objekt der Begierde kämpfen ab dem 14. Juni während vier Wochen erstmals 32 Mannschaften aus der ganzen Welt. Nicht nur deshalb wird das Turnier historisch sein. «Wer diese Trophäe in die Höhe stemmt, schreibt Geschichte». Dies die zentrale Botschaft, die auf einem der Ringe eingraviert wurde.