1/11 Nach Verletzungen ist Manuel Akanji zurück bei der Schweizer Nati. Foto: TOTO MARTI

Manuel Akanji ist erstmals seit Oktober 2024 zurück bei der Nati. «Es fühlt sich sehr gut an, wieder ohne Beschwerden auf dem Fussballplatz zu stehen», sagt der Verteidiger am Donnerstag im Nati-Camp. Eine Adduktorenverletzung und die darauffolgende Operation haben den Abwehrchef im Frühling für zwei Monaten ausser Gefecht gesetzt, wodurch er die beiden Testspiele gegen Nordirland und Luxemburg verpasste.

Jetzt ist er zurück und fühlt sich frisch, trotz einer intensiven Saison hinter sich. Diese Frische braucht Akanji nun auch zwingend – denn der 29-Jährige kann noch lange nicht an Ferien denken. Im Gegensatz zu seinen Nati-Teamkollegen wird er nach den beiden Testspielen (gegen Mexiko und die USA) in den Vereinigten Staaten bleiben, wo er mit Manchester City an der Klub-WM im Einsatz steht.

Akanji macht schon länger kein Geheimnis daraus, was er von dem neuen Wettbewerb der Fifa hält. «Ich stehe weiterhin sehr kritisch dazu», betont er in Salt Lake City. Die meisten Spieler gehen nach der Nati in die Ferien – doch er, Gregor Kobel (Borussia Dortmund) und Lucas Blondel (Boca Juniors) müssen weiterspielen. Ob auch Zeki Amdouni teilnimmt, dessen Leihvertrag bei Benfica mitten in der Klub-WM endet, scheint aktuell unwahrscheinlich. Immerhin plant die Familie von Manuel Akanji, während der Klub-WM in die USA zu reisen, um ihn dort zu unterstützen.

«Wir können nichts mehr unternehmen»

«Wir hätten gern Ferien und Zeit, unsere Körper zu erholen», sagt Akanji weiter und verrät, dass die Klub-WM auch bei seinen ManCity-Mitspielern nicht für die ganz grosse Euphorie sorge. «Aber wir haben jetzt das Turnier vor der Nase und können nichts mehr unternehmen.» Mindestens drei zusätzliche Spiele und maximal sieben bei einem Finaleinzug warten auf Akanji und Co. zwischen Mitte Juni und Mitte Juli. «Wenn wir da mitmachen, wollen wir natürlich gewinnen. Aber falls wir in den Final kommen sollten, wird die anschliessende Erholungszeit noch kürzer.»

Für die nächste Saison brauchen die ManCity-Spieler diese Erholung, denn man will wieder ganz oben angreifen. Es ist das allererste Mal, seit Manuel Akanji zu Manchester City gewechselt ist, dass er mit dem Klub in der abgelaufenen Saison nicht die englische Meisterschaft feiern konnte. Auch in der Champions League und in den englischen Cups ging ManCity leer aus.

Schlechteste Saison seit langer Zeit

«Gemessen an den Ansprüchen, die wir haben, war es natürlich keine gute Saison», sagt der 29-Jährige. Mit dem frühen Abmelden aus dem englischen Titelrennen und dem Abschneiden in der Champions League sei man natürlich nicht zufrieden. Der FA-Cupfinal ging zudem unglücklich mit 0:1 verloren. «Immerhin sind wir in der Liga mit drei Punkten Rückstand auf Arsenal noch Dritter geworden und haben uns für die Champions League qualifiziert – dennoch war es unsere schlechteste Saison seit einer langen Zeit.»

Vor der Länderspielpause gab es aber dennoch ein dickes Lob von Star-Trainer Pep Guardiola an seine Schützlinge. Denn trotz einer Negativserie und vieler Verletzungen habe sich das Team nie aufgegeben. «Er sagte, dass er deshalb stolz ist auf uns, dass wir nie aufgegeben haben. Denn es hätte noch viel schlimmer enden können.»