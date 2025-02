1/5 Manuel Akanji (am Boden) verletzt sich beim Champions-League-Spiel gegen Real Madrid. Foto: AFP

Herber Schlag für Manchester City und die Schweizer Nati vor dem Zusammenzug im März. Manuel Akanji (29) blieb bei der Niederlage gegen die Königlichen am Dienstagabend zur Pause mit einer Muskelverletzung angeschlagen in der Kabine.

Der Schweizer Abwehr-Boss hat sich schwerer verletzt, als zunächst angenommen. Akanji fehlt City unter anderem für die nächsten Kracher-Spiele gegen Newcastle, Real Madrid und Liverpool. In England machen zunächst gar Gerüchte über ein mögliches Aus bis zum Ende der Saison die Runde.

Am Freitag herrscht Klarheit über die Ausfalldauer Akanjis. City-Trainer Pep Guardiola sagt auf der Pressekonferenz anlässlich des Ligaspiels gegen Newcastle, dass sich Akanji am Samstag einer Operation unterziehen muss. Er wird rund acht bis zehn Wochen ausfallen. Um was für eine Verletzung es sich genau handelt, ist nicht bekannt.

Damit fehlen der Nati bei den ersten zwei Spielen in diesem Jahr gegen Nordirland (21. März) und Luxemburg (25. März) gleich zwei Teamstützen. Neben Akanji wird auch Granit Xhaka nicht dabei sein. Der Captain bleibt bei seiner Familie, denn er wird demnächst zum dritten Mal Papi.