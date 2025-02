Liverpool-Star attackiert Schiri nach Derby-Tumulten

1/7 Verrückte Szenen nach Schlusspfiff: Foto: IMAGO/Propaganda Photo

Chaos beim Merseyside-Derby: Tumulte nach spätem Ausgleich von Everton

Van Dijk beschuldigt Doucoure der Provokation, Schiedsrichter verliert Kontrolle

Am Mittwochabend kommt es zum letzten heissen Merseyside-Derby im Goodison Park – und das hat es in sich! Lange sieht Tabellenführer Liverpool beim Stadtrivalen Everton wie der sichere Sieger aus. In der 98. Spielminute gelangt die Kugel doch noch in den Strafraum, wo sich Verteidiger James Tarkowski ein Herz fasst und den Ball unter die Latte zimmert. Der Goodison Park tobt, einige Fans stürmen gar das Spielfeld.

Nach einer erfolglosen minutenlangen VAR-Überprüfung wegen Abseits ist dann Schluss mit dem letzten Derby vor Evertons Umzug ins neue Stadion. Und doch geht es erst so richtig los! So jubelt zuerst Abdoulaye Doucouré provokativ vor dem Auswärtssektor. Das wiederum bringt Liverpool-Star Curtis Jones auf die Palme, der den Mittelfeldmann angeht. Es folgt eine heftige Rudelbildung – die mit zwei Gelb-Roten Karten für Jones und Doucouré endet.

Damit aber nicht genug: So diskutiert zuerst Liverpool-Assistent Sipke Hulshoff so intensiv mit Schiedsrichter Michael Oliver, dass er Rot sieht. Kurz darauf erscheint auch Liverpool-Coach Arne Slot vor dem Unparteiischen, setzt zum aggressiven Handshake an – und geigt ihm dabei offensichtlich auch noch ordentlich die Meinung. Oliver hält davon wenig und zückt ein viertes Mal den roten Karton.

Van Dijk sauer auf Schiri Oliver

«Ein brillanter Abschluss für uns. Das letzte Merseyside-Derby im Goodison Park so zu beenden und in der letzten Minute ein Tor zu schiessen, ist in gewisser Weise passend», freut sich Everton-Trainer David Moyes nach dem Spiel. Deutlich bedienter ist derweil natürlich die Gegenseite. «Es gab sehr grosse Provokationen von einem bestimmten Spieler. Ich glaube, er wollte unsere Fans provozieren und Curtis hielt das nicht für richtig. Und Sie wissen ja, was passiert, wenn es ein kleines Gerangel gibt», sagt Liverpool-Kapitän Virgil van Dijk. «Der Schiedsrichter hatte die Partie nicht unter Kontrolle. Ich denke, er hatte heute einen grossen Anteil am Geschehen.»

Mit dem spät kassierten Ausgleich verpasst Slot – der wegen seiner Roten Karte übrigens nicht zum Interview erscheinen durfte – mit seinem Team die Big Points, um den Vorsprung vor Verfolger Arsenal noch weiter auszubauen. Everton gelingt derweil ein weiterer kleiner Schritt weg von den Abstiegsplätzen.