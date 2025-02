Deutscher EM-Held erinnert emotional an verstorbene Frau

1/7 Vor drei Monaten ist Pia Ziege gestorben. Foto: IMAGO/Zoonar

Auf einen Blick Christian Ziege trauert um seine verstorbene Frau Pia

Ziege teilt emotionale Erinnerungen auf Instagram mit Fotos

«Seit dem 4. November steht unsere Welt still. Pia hat nach langer, schwerer Krankheit ihre Augen für immer geschlossen.» Mit diesen herzzerreissenden Worten machte Christian Ziege (53) vor rund drei Monaten den Tod seiner Ehefrau öffentlich. Der Verlust ist gross. Und die Trauer ebenso. Der deutsche Europameister von 1996 und Vize-Weltmeister 2002, der während seiner Karriere unter anderem für Bayern (insgesamt 185 Spiele), Milan, Liverpool oder Tottenham aufgelaufen ist, leidet noch immer darunter.

Wie sehr, zeigt Ziege erst kürzlich in seiner Instagram-Story. Zu einem schwarz-weissen Foto seiner geliebten Pia schreibt er «Still don't get it ...» – «Ich kann es noch immer nicht glauben ...». Besonders die letzten Wochen dürften für Ziege hart gewesen sein. Am 1. Februar feierte er seinen 53. Geburtstag – ein Tag, an dem ihm seine Frau besonders gefehlt haben dürfte.

Spuren, die glücklich und traurig machen

Christian und Pia Ziege waren seit 1997 verheiratet. Sie haben zwei gemeinsame Kinder, Alessandro und Maria. Sein Sohn feiert nun am 13. Februar ebenfalls seinen ersten Geburtstag seit Pias Tod. Ziege gratuliert ihm in seiner Instagram-Story – mit einem Foto, das ihn gemeinsam mit seiner Mutter zeigt. «Du und deine Mutter – mehr gibt es nicht zu sagen», schreibt er dazu.

Es sind die Spuren, die sie im Leben ihrer Liebsten hinterlassen hat, von denen Ziege bereits im Posting zu ihrem Tod geschrieben hat. «Und immer sind da Spuren deines Lebens, Gedanken, Bilder, Augenblicke. Sie werden uns an dich erinnern, uns glücklich und traurig machen und uns dich nie vergessen lassen», schrieb er im November. Genau diese Dinge scheinen ihm in dieser schweren Zeit etwas Halt zu geben.