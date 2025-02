Die Schweiz dürfte bald um einen Bundesliga-Schweizer reicher sein. Der 17-jährige Zidan Tairi erhält in Hoffenheim einen Profivertrag.

Schweizer Ausnahmetalent bald in Bundesliga-Team

1/5 Hoffenheims Sportdirektor (l.) zusammen mit dem Schweizer Zidan Tairi bei der Unterzeichnung des Vertrags. Foto: Zvg

Pascal Ruckstuhl Sport-Desk-Reporter

Jetzt ist es fix: Riesentalent Zidan Tairi (17) unterschreibt seinen ersten Profivertrag. Der Schweizer Offensivspieler unterzeichnet bei Bundesliga-Klub TSG Hoffenheim für drei Jahre bis Ende Juni 2028 und wird ab kommendem Sommer fester Bestandteil der Profimannschaft sein.

Es ist ein Meilenstein für den 17-Jährigen und die zweite gute Nachricht in den letzten zwei Tagen. Am Dienstagabend gabs auch sportlich was zu feiern. Hoffenheims U19 qualifizierte sich dank eines diskussionslosem 5:1 gegen Schachtar Donezk für den Achtelfinal der Youth League. Tairi hat das erste Tor der Partie erzielt.

Wird er jüngste Schweizer in der Bundesliga?

Der 17-jährige Schweizer Offensivspieler gehört seit seinem Wechsel vor zweieinhalb Jahren vom FC Zürich zu Hoffenheim zu den wichtigsten Spielern in der U19 der Deutschen.

Von Blick wurde er im November des vergangenen Jahres als eines der fünf grössten Schweizer Talente genannt. Hoffenheims Sportdirektor Frank Kramer meinte vor kurzem im Blick: «Er ist offensiv und defensiv voll am Start. Er versteht das Spiel sehr gut und hat die Anlagen, die es braucht.»

Käme Tairi nach der Sommervorbereitung in der Liga auch gleich zum Einsatz, könnte er den Rekord als jüngster Schweizer in der Bundesliga knacken. Diesen hält derzeit Vasilijie Janjicic (26, jetzt Thun). Er debütierte im Alter von 18 Jahren, fünf Monaten und zwei Tagen für den HSV. Tairi feiert am 17. April seinen 18. Geburtstag.

