Firma von Ex-FCB-Präsident Burgener verliert Champions-League-Auftrag

Auf einen Blick Bernhard Burgeners Team Marketing AG verliert nach 35 Jahren wichtigen Uefa-Auftrag

Eurovision Song Contest findet dieses Jahr in Burgeners Heimatstadt Basel statt

Eurovision Song Contest findet dieses Jahr in Burgeners Heimatstadt Basel statt

Team Marketing generierte über 50 Milliarden Euro Einnahmen für europäischen Klubfussball

Harter Schlag für Bernhard Burgener (67). Der ehemalige Präsident des FC Basel verliert mit seiner Team Marketing AG einen wichtigen Auftrag: 35 Jahre lang hat die Schweizer Firma für den europäischen Fussballverband Uefa die Champions League vermarktet. Damit ist bald Schluss: Die Uefa hat die Vermarktung der europäischen Klubwettbewerbe für die Periode 2027 bis 2033 an den US-Konzern Relevent Sports Group vergeben.

«Natürlich sind wir enttäuscht, aber wir sind nach wie vor unglaublich stolz auf die Arbeit, die wir in den letzten 35 Jahren gemeinsam mit der Uefa geleistet haben», schreibt die Burgener-Firma in einem Statement. Die Rede ist von über 50 Milliarden Euro Einnahmen (aktuell gut 47 Milliarden Franken), die für den europäischen Klubfussball in dieser Zeitspanne generiert wurden. Die restliche Vertragszeit läuft noch bis 2027, bis zum Start des neuen Uefa-Deals.

Grossanlass in Burgeners Heimatstadt steht an

Der Verlust trifft Team Marketing so markant, dass die Firma eine Neuausrichtung per 2027 bekannt gibt. Vorher steht für Burgener aber noch ein Höhepunkt an. Team Marketing vermarktet auch den Eurovision Song Contest. Der findet in diesem Jahr in Burgeners Heimatstadt Basel statt.

Und was bedeutet nun die Uefa-Vergabe der Vermarktung an die US-Firma aus New York? Es könnte die Tür weiter öffnen für einen Champions-League-Final in Amerika. Dies schreiben mehrere englische Medien. Die Firma gehört Milliardär Stephen Ross, der auch das NFL-Team der Miami Dolphins besitzt und den Formel-1-GP in Miami veranstaltet. Sie sei bekannt dafür, grosse europäische Wettbewerbsspiele nach Übersee holen zu wollen.