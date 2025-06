Der Los Angeles FC ist nach einem Sieg über Club América bei der Klub-WM dabei. Foto: KYUSUNG GONG

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Los Angeles FC aus der Major League Soccer hat sich mit einem 2:1 nach Verlängerung gegen Club América aus Mexiko den letzten Startplatz für die Klub-WM gesichert. Igor Jesus (89. Minute) und Denis Bouanga (115.) drehten die Partie in LA zugunsten des Heimteams. Brian Rodriguez hatte die Gäste in der 64. Minute per Foulpenalty in Führung gebracht.

Zwei Wochen vor dem Start des erstmals im neuen Format ausgetragenen Mega-Turniers mit 32 Mannschaften ist das Teilnehmerfeld damit komplett. Das von Ex-Bundesliga-Profi Steven Cherundolo betreute Team aus Los Angeles trifft in der Gruppe D auf Chelsea, Flamengo aus Brasilien und ES Tunis aus Tunesien.

Das kurzfristig angesetzte Duell zwischen dem Team aus der Major League Soccer und dem mexikanischen Rekordmeister war notwendig geworden, weil die Fifa Club León im März vom Turnier ausgeschlossen hatte. Der Verein gehört derselben Eigentümerschaft wie der teilnehmende CF Pachuca aus Mexiko, was gemäss Weltverband ein Verstoss gegen die Wettbewerbsbestimmungen ist.

Alle Teilnehmer Klub-WM 2025 Uefa (Europa) FC Chelsea (Eng)

Real Madrid (Sp)

Manchester City (Eng)

FC Bayern München (De)

Paris Saint-Germain (Fr)

Borussia Dortmund (De)

Inter Mailand (It)

FC Porto (Por)

Atlético Madrid (Sp)

Benfica Lissabon (Por)

Juventus Turin (It)

FC Red Bull Salzburg (Ö) AFC (Asien) al-Hilal (Saudi-Arabien)

Urawa Red Diamonds (Jap)

al Ain Club (VAE)

Ulsan HD FC (SKor) CAF (Afrika) al Ahly SC (Äg)

Wydad Casablanca (Mar)

Espérance Tunis (Tun)

Mamelodi Sundowns (SA) Concacaf (Nord-/Zentralamerika/Karibik) CF Monterrey (Mex)

Seattle Sounders (USA)

Los Angeles FC (USA)

CF Pachuca (Mex)

Inter Miami (USA) Conmebol (Südamerika) Palmeiras São Paulo (Br)

Flamengo Rio de Janeiro (Br)

Fluminense Rio de Janeiro (Br)

Botafogo FR (Br)

River Plate (Arg)

Boca Juniors (Arg) OFC (Ozeanien) Auckland City FC (Neus) Uefa (Europa) FC Chelsea (Eng)

Real Madrid (Sp)

Manchester City (Eng)

FC Bayern München (De)

Paris Saint-Germain (Fr)

Borussia Dortmund (De)

Inter Mailand (It)

FC Porto (Por)

Atlético Madrid (Sp)

Benfica Lissabon (Por)

Juventus Turin (It)

FC Red Bull Salzburg (Ö) AFC (Asien) al-Hilal (Saudi-Arabien)

Urawa Red Diamonds (Jap)

al Ain Club (VAE)

Ulsan HD FC (SKor) CAF (Afrika) al Ahly SC (Äg)

Wydad Casablanca (Mar)

Espérance Tunis (Tun)

Mamelodi Sundowns (SA) Concacaf (Nord-/Zentralamerika/Karibik) CF Monterrey (Mex)

Seattle Sounders (USA)

Los Angeles FC (USA)

CF Pachuca (Mex)

Inter Miami (USA) Conmebol (Südamerika) Palmeiras São Paulo (Br)

Flamengo Rio de Janeiro (Br)

Fluminense Rio de Janeiro (Br)

Botafogo FR (Br)

River Plate (Arg)

Boca Juniors (Arg) OFC (Ozeanien) Auckland City FC (Neus) Mehr

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos