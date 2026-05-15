Ticket-Irrsinn! Im Cupfinal bleiben über 5000 Plätze leer

Unglaublich, aber wahr: Der Cupfinal 2026 zwischen St. Gallen und Stade-Lausanne-Ouchy wird trotz Euphorie in der Ostschweiz nicht ausverkauft sein.

Alain Kunz Reporter Fussball

Die Euphorie in der Ostschweiz ist riesig. Jeder, dessen Herz nur halbwegs für den FC St. Gallen schlägt, will seinen Klub am Pfingstsonntag im Cupfinal gegen Aussenseiter Stade-Lausanne-Ouchy live unterstützen. Deshalb gelang es in den letzten Tagen vielen Fans nicht, eines der begehrten Tickets zu ergattern.

Trotzdem werden am 24. Mai etwa 5500 Plätze im Berner Wankdorf leer bleiben, denn wie erwartet wurden die Lausanner ihre Tickets nicht los, obwohl sie teilweise gar an Kinder und Jugendliche verschenkt wurden.

Keine Hoffnung für FCSG-Fans

Die absurden Folgen daraus: Die Tickets für den Cupfinal 2026 sind zwar heiss begehrt, trotzdem wird das Spiel nicht ausverkauft sein.

Doch warum können die Eintrittskarten, die SLO zustehen, nicht einfach den St. Gallern überlassen werden? Aus Sicherheitsgründen! «Die Tickets im Sektor D, die aus Sicherheitsgründen ausschliesslich für die Fans von Stade-Lausanne-Ouchy vorgesehen sind, gehen nicht in den öffentlichen Verkauf», teilt der SFV Blick mit.

Eine Nachricht, die viele grün-weisse Fans grün und blau ärgern wird.