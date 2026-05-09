Für den Cupfinal stehen dem FC St. Gallen 12'500 Tickets zur Verfügung. Um ihr Vorverkaufsrecht zu nutzen, mussten Inhabende eines Saisonabo aber viel Geduld mitbringen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft FC St. Gallen verkauft Cupfinal-Tickets am Kybunpark mit langen Warteschlangen

Erster Fan wartete bereits ab 3 Uhr morgens vor Ort

St. Gallen und Lausanne erhalten je 12'500 Tickets für den Final

Lucas Werder Reporter Fussball

Ein Ticket für den Cupfinal einfach online kaufen? Nicht beim FC St. Gallen. Aboinhaber geniessen zwar ein Vorverkaufsrecht. Um davon auch Gebrauch zu machen, mussten sie aber am Samstag vor dem Kybunpark anstehen. Um ein Billett für das Ostschweizer Saison-Highlight zu erstehen, war Geduld gefragt. Auf dem Instagram-Profil der Espen sind hundert Meter lange Schlangen zu sehen. Wie das «St. Galler Tagblatt» berichtet, sei der erste Fan bereits um 3 Uhr morgens vor dem Kybunpark eingetroffen und habe dort campiert.

Allerdings musste nicht jeder Saisonabobesitzer selbst anstehen. «Es ist möglich, auch mit Abos von Freunden und Bekannten Tickets zu beziehen», hatte der Klub auf seiner Website informiert. Allerdings kann pro Saisonabo nur ein Ticket bezogen werden.

Für den Cupfinal am 24. Mai stehen dem FC St. Gallen genau wie Gegner Stade-Lausanne-Ouchy 12'500 Tickets zur Verfügung. Saisonabobesitzer, die sich am Samstag kein Ticket kaufen konnten, haben zwischen Montag und Mittwoch die Möglichkeit, dies direkt auf der Geschäftsstelle im Kybunpark nachzuholen. Sollten danach noch Tickets übrig sein, kommen diese in den freien Verkauf. Dort haben Fans, die bereits den Viertelfinal-Sieg gegen Basel (2:1) im Stadion mitverfolgt haben, ein Vorverkaufsrecht.

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