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Er fällt lange aus
Schlimme Diagnose für PSG-Star Kvaratskhelia

PSG-Star Khvicha Kvaratskhelia hat sich im Spiel gegen Barcelona das Kreuzband im rechten Knie gerissen. Der Georgier wird den Parisern lange fehlen.
Publiziert: 13:19 Uhr
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In diesem Zweikampf hat sich PSG-Star Khvicha Kvaratskhelia das Kreuzband gerissen.
Foto: AP Photo/Thibault Camus
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Die schlimmste Befürchtung hat sich bewahrheitet: PSG-Star Khvicha Kvaratskhelia (25), der sich beim 4:2-Sieg gegen Barcelona in einem Zweikampf verletzt und nach einer Stunde gestützt von Betreuern den Rasen des Parc des Princes verlassen hat, fällt mit einem Kreuzbandriss aus. Der Georgier wird in den kommenden Tagen operiert, teilt sein Klub mit.

Damit dürfte der Edeltechniker dem Champions-League-Sieger monatelang fehlen – eventuell sogar den ganzen Rest der Saison.

Beim Versuch, seinem Gegenspieler Xavi Espart (19) den Ball abzunehmen, blieb Kvaratskhelia unglücklich im Rasen hängen. Den jungen Spanier trifft keine Schuld.

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Des Weiteren mussten bei PSG auch Ousmane Dembélé (29) und Marquinhos verletzt raus. Der Klub erklärt, dass die beiden wegen Oberschenkelverletzungen in den kommenden Wochen in Behandlung bleiben werden.

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