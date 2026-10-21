Die schlimmste Befürchtung hat sich bewahrheitet: PSG-Star Khvicha Kvaratskhelia (25), der sich beim 4:2-Sieg gegen Barcelona in einem Zweikampf verletzt und nach einer Stunde gestützt von Betreuern den Rasen des Parc des Princes verlassen hat, fällt mit einem Kreuzbandriss aus. Der Georgier wird in den kommenden Tagen operiert, teilt sein Klub mit.
Damit dürfte der Edeltechniker dem Champions-League-Sieger monatelang fehlen – eventuell sogar den ganzen Rest der Saison.
Beim Versuch, seinem Gegenspieler Xavi Espart (19) den Ball abzunehmen, blieb Kvaratskhelia unglücklich im Rasen hängen. Den jungen Spanier trifft keine Schuld.
Des Weiteren mussten bei PSG auch Ousmane Dembélé (29) und Marquinhos verletzt raus. Der Klub erklärt, dass die beiden wegen Oberschenkelverletzungen in den kommenden Wochen in Behandlung bleiben werden.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Paris Saint-Germain
3
9
9
2
Liverpool FC
3
5
9
3
VfB Stuttgart
3
5
7
4
Aston Villa
2
7
6
5
FC Barcelona
3
5
6
6
Manchester City
3
4
6
7
Sporting Lissabon
2
4
6
8
Arsenal FC
2
4
6
9
Real Madrid
2
2
6
10
Real Betis Balompie
2
2
6
11
Borussia Dortmund
3
1
6
12
Bayern München
2
5
4
13
AS Rom
3
3
4
14
FC Shakhtar Donetsk
2
2
4
15
Atletico Madrid
3
1
4
16
PSV Eindhoven
3
0
4
17
Como 1907
2
2
3
18
Manchester United
2
2
3
19
Villarreal CF
3
0
3
20
FC Brügge
2
0
3
21
RC Lens
2
-1
3
22
SSC Neapel
3
-2
3
23
RB Leipzig
2
-2
3
24
Feyenoord Rotterdam
2
-3
3
25
Sabah FC Masazir
3
-3
3
26
Bodö/Glimt
3
-5
3
27
AEK Athen
3
-5
3
28
Fenerbahce Istanbul
3
-6
2
29
Viking FK
2
-2
1
30
SK Slavia Prag
3
-3
1
31
Inter Mailand
2
-2
0
32
LASK Linz
2
-4
0
33
FC Porto
3
-4
0
34
OSC Lille
2
-4
0
35
Galatasaray SK
2
-5
0
36
SK Slovan Bratislava
3
-12
0