PSG gewinnt am Dienstagabend im fulminanten Giganten-Duell der Champions League gegen Barcelona mit 4:2. Die Niederlage kommt für die Blaugrana ungelegen – am Wochenende steht der Clasico gegen Real Madrid an.

Darum gehts PSG schlägt Barcelona in der Champions League 4:2 und beendet die Siegesserie der Katalanen

Flick nennt PSG die bessere Mannschaft und kritisiert zu viele einfache Ballverluste bei Barça

Vor dem Clasico gegen Real Madrid droht Dani Olmo mit einer Adduktorenverletzung auszufallen

Fabienne Kleinhenz

Schlusspfiff im Parc des Princes: Mit einem spektakulären 4:2-Sieg gegen den FC Barcelona stoppt PSG die Siegesserie der Katalanen. Es ist ein Spektakel.

Mit dem schlechteren Ende für die Spanier. Die verlieren ihren ersten grossen Test der Saison. Nach neun Siegen in der Liga und zwei in der Champions League gegen eher kleinere Gegner.

Es ist ein dummer Zeitpunkt für die erste Niederlage, steht doch am Wochenende der Knüller gegen Real Madrid an (Sonntag, 21 Uhr).

«Yamal zwischen Licht und Schatten»

Barça zeigt in Paris zwar keine schlechte Leistung, dennoch werden den Spaniern am Ende die Grenzen deutlich aufgezeigt.

Auch, weil Superstar Lamine Yamal (19) für einmal nicht nur brilliert. Der Mann für die magischen Momente liefert auch diesmal einen. Sein Treffer zum zwischenzeitlichen 2:2 lässt Barcelona nochmals hoffen. Doch selbst dieser Geniestreich rettet den Abend nicht.

Denn zu Yamals Auftritt gehört auch die andere Seite. Vor dem 0:1 verliert er den Ball mit einem missglückten Pass. Désiré Doué bestraft den Fehler. Ein Geschenk, das sich Barça gegen diesen Gegner nicht leisten kann.

«Lamine Yamal zwischen Licht und Schatten», urteilt La Sexta. Den Ballverlust vor dem ersten Gegentor bezeichnet der Sender als «groben Fehler».

Flick lobt – übt aber auch Kritik

«PSG hat gezeigt, dass sie in diesem Moment die bessere Mannschaft waren. Wir haben zwar verloren, aber wir haben viel aus diesem Spiel gelernt», sagt Barça-Coach Hansi Flick danach. «Wir haben zu viele Fehler gemacht heute. Zu viele einfache Ballverluste. Aber ich habe auch viel Gutes gesehen.»

Und weiter: «Wir waren heute am Ende nicht so frisch, wie wir das normalerweise sind. Die Vorbereitung war nicht optimal.» Die Mannschaft musste aufgrund von Unwetter das Wochenende spontan umplanen.

Am Sonntag steht also der Clasico gegen Real an. Und Barça muss dann wohl auf einen Superstar verzichten: Dani Olmo (28) hat sich am Dienstag am Oberschenkel verletzt. Es besteht Verdacht auf einen Riss im linken Adduktorenmuskel, so die «AS».

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