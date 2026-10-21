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Ausgerechnet vor dem Clasico
Flick stolpert über ersten Test – und zittert um Superstar

PSG gewinnt am Dienstagabend im fulminanten Giganten-Duell der Champions League gegen Barcelona mit 4:2. Die Niederlage kommt für die Blaugrana ungelegen – am Wochenende steht der Clasico gegen Real Madrid an.
Publiziert: vor 57 Minuten
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PSG beendet mit dem 4:2 die Siegesserie von Barça.
Foto: Dukas

Darum gehts

  • PSG schlägt Barcelona in der Champions League 4:2 und beendet die Siegesserie der Katalanen
  • Flick nennt PSG die bessere Mannschaft und kritisiert zu viele einfache Ballverluste bei Barça
  • Vor dem Clasico gegen Real Madrid droht Dani Olmo mit einer Adduktorenverletzung auszufallen
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Fabienne Kleinhenz

Schlusspfiff im Parc des Princes: Mit einem spektakulären 4:2-Sieg gegen den FC Barcelona stoppt PSG die Siegesserie der Katalanen. Es ist ein Spektakel.

Mit dem schlechteren Ende für die Spanier. Die verlieren ihren ersten grossen Test der Saison. Nach neun Siegen in der Liga und zwei in der Champions League gegen eher kleinere Gegner.

Es ist ein dummer Zeitpunkt für die erste Niederlage, steht doch am Wochenende der Knüller gegen Real Madrid an (Sonntag, 21 Uhr).

«Yamal zwischen Licht und Schatten»

Barça zeigt in Paris zwar keine schlechte Leistung, dennoch werden den Spaniern am Ende die Grenzen deutlich aufgezeigt.

Auch, weil Superstar Lamine Yamal (19) für einmal nicht nur brilliert. Der Mann für die magischen Momente liefert auch diesmal einen. Sein Treffer zum zwischenzeitlichen 2:2 lässt Barcelona nochmals hoffen. Doch selbst dieser Geniestreich rettet den Abend nicht.

Denn zu Yamals Auftritt gehört auch die andere Seite. Vor dem 0:1 verliert er den Ball mit einem missglückten Pass. Désiré Doué bestraft den Fehler. Ein Geschenk, das sich Barça gegen diesen Gegner nicht leisten kann.

«Lamine Yamal zwischen Licht und Schatten», urteilt La Sexta. Den Ballverlust vor dem ersten Gegentor bezeichnet der Sender als «groben Fehler».

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Flick lobt – übt aber auch Kritik

«PSG hat gezeigt, dass sie in diesem Moment die bessere Mannschaft waren. Wir haben zwar verloren, aber wir haben viel aus diesem Spiel gelernt», sagt Barça-Coach Hansi Flick danach. «Wir haben zu viele Fehler gemacht heute. Zu viele einfache Ballverluste. Aber ich habe auch viel Gutes gesehen.»

Und weiter: «Wir waren heute am Ende nicht so frisch, wie wir das normalerweise sind. Die Vorbereitung war nicht optimal.» Die Mannschaft musste aufgrund von Unwetter das Wochenende spontan umplanen.

Am Sonntag steht also der Clasico gegen Real an. Und Barça muss dann wohl auf einen Superstar verzichten: Dani Olmo (28) hat sich am Dienstag am Oberschenkel verletzt. Es besteht Verdacht auf einen Riss im linken Adduktorenmuskel, so die «AS».

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Champions League 26/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
3
9
9
2
Liverpool FC
Liverpool FC
3
5
9
3
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
3
5
7
4
Aston Villa
Aston Villa
2
7
6
5
FC Barcelona
FC Barcelona
3
5
6
6
Manchester City
Manchester City
3
4
6
7
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
2
4
6
8
Arsenal FC
Arsenal FC
2
4
6
9
Real Madrid
Real Madrid
2
2
6
10
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
2
2
6
11
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
3
1
6
12
Bayern München
Bayern München
2
5
4
13
AS Rom
AS Rom
3
3
4
14
FC Shakhtar Donetsk
FC Shakhtar Donetsk
2
2
4
15
Atletico Madrid
Atletico Madrid
3
1
4
16
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
3
0
4
17
Como 1907
Como 1907
2
2
3
18
Manchester United
Manchester United
2
2
3
19
Villarreal CF
Villarreal CF
3
0
3
20
FC Brügge
FC Brügge
2
0
3
21
RC Lens
RC Lens
2
-1
3
22
SSC Neapel
SSC Neapel
3
-2
3
23
RB Leipzig
RB Leipzig
2
-2
3
24
Feyenoord Rotterdam
Feyenoord Rotterdam
2
-3
3
25
Sabah FC Masazir
Sabah FC Masazir
3
-3
3
26
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
3
-5
3
27
AEK Athen
AEK Athen
3
-5
3
28
Fenerbahce Istanbul
Fenerbahce Istanbul
3
-6
2
29
Viking FK
Viking FK
2
-2
1
30
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
3
-3
1
31
Inter Mailand
Inter Mailand
2
-2
0
32
LASK Linz
LASK Linz
2
-4
0
33
FC Porto
FC Porto
3
-4
0
34
OSC Lille
OSC Lille
2
-4
0
35
Galatasaray SK
Galatasaray SK
2
-5
0
36
SK Slovan Bratislava
SK Slovan Bratislava
3
-12
0
Playoffs
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