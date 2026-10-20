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Engländer sind schockverliebt:«Wird Manzambi zum besten Schweizer Fussballer aller Zeiten?»

Am Wochenende ausgewechselt
Nati-Juwel Manzambi verpasst Villa-Spiel in Champions League

Johan Manzambi ist zum Zuschauen verdammt, zumindest im Spiel gegen Viking Stavanger. Wie Villa-Trainer Unai Emery bekannt gibt, hat sich der Nati-Spieler eine «kleine Verletzung» zugezogen.
Publiziert: vor 34 Minuten
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Johan Manzambi hat sich eine kleine Verletzung zugezogen.
Foto: CameraSport via Getty Images
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Dominik ManiRedaktor Sport-Desk

Bei Johan Manzambi (21) läuft es seit seinem Wechsel zu Aston Villa so richtig. Am letzten Wochenende entschied der Nati-Star das Spiel gegen Newcastle United (1:0) mit seinem Kopfball-Treffer im Alleingang. In der 72. Minute lässt sich der Genfer nach einem Zweikampf auswechseln. Direkt nach dem Spiel gaben die Verantwortlichen aber Entwarnung, es handle sich um eine Vorsichtsmassnahme.

Doch um den Shooting-Star zu schonen und eine Verschlimmerung zu verhindern, setzt der 60-Millionen-Transfer das nächste Spiel der Villans aus. «Johan hat eine kleine Verletzung», sagt Trainer Unai Emery (54) im Vorfeld der Champions-League-Partie gegen Viking Stavanger am Mittwoch. Weiter gab der Spanier zu Protokoll, dass Manzambi in den letzten Tagen auch nicht trainiert habe.

Wie lange Manzambi ausfällt, lässt Emery offen. Nach dem Spiel in der Königsklasse geht es für das Team aus Birmingham am Wochenende in der Premier League mit dem Duell gegen Manchester City weiter.

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Mannschaft
SP
TD
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1
Manchester City
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7
12
21
2
Arsenal FC
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7
6
18
3
Brighton & Hove Albion
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7
18
16
4
Chelsea FC
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7
4
13
5
Liverpool FC
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1
12
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Brentford FC
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7
5
10
7
Leeds United
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7
3
10
8
Everton FC
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7
1
10
9
Hull City
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7
1
9
10
Ipswich Town
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7
-4
9
11
Newcastle United
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7
-4
8
12
Aston Villa
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7
-4
8
13
Manchester United
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7
0
7
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Crystal Palace
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7
-8
7
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AFC Bournemouth
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7
-4
6
16
Tottenham Hotspur
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7
-4
6
17
Coventry City
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7
-8
6
18
FC Fulham
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7
-3
5
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Nottingham Forest
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