Titelverteidiger PSG bleibt das Mass aller Dinge in der Champions League und schlägt in einem spektakulären Spiel den FC Barcelona verdient mit 4:2. Den Sieg könnten die Pariser aber teuer bezahlen.

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Die Saison ist noch jung. Es ist Oktober. Und in der Champions League erst 45 von 189 Spielen vorbei. Und doch verneigt sich die Fussball-Welt bereits vor Paris Saint-Germain. Auch wenn der FC Barcelona – immerhin verlustpunktloser Leader in La Liga – im Top-Duell des 3. Spieltags der Ligaphase bis zur 80. Minute auf etwas Zählbares hoffen kann, verlassen die Katalanen am Ende den Parc des Princes mit leeren Händen.

Die beiden Mittelfeldspieler Vitinha, Edeltechniker und Taktgeber, und Fabian Ruiz, Weltmeister und Champions-League-Sieger, entscheiden mit ihren Toren in der Schlussphase das Spektakel zugunsten des Champions-League-Siegers der letzten beiden Saisons. Ein Spiel, das eigentlich keinen Verlierer verdient hat. «Ein Klassespiel für jeden, der Fussball liebt. Mit eine Mannschaft, die schönen Fussball spielt», so Barças Trainer Hansi Flick.

Der Deutsche wirkt trotz der ersten Saisonniederlage der Katalanen alles andere als enttäuscht. Er spricht von vielen «guten Dingen», die er von seinem Team gesehen habe. «Aber es gibt noch Einiges, das wir verbessern können.» PSG habe gezeigt, dass es besser sei als sie. Aber, so Flick: «Im Oktober gewinnst du noch keinen Titel.»

Der Hunger ist noch nicht gestillt

Und trotzdem ist nach drei Spieltagen klar: Der Titel in der Champions League führt auch in diesem Jahr über PSG. «El Pais» schreibt von «einer Lektion», die Luis Enriques PSG Barcelona erteilt habe. Und in einem Anflug von Euphorie titelt «Le Parisien»: «Nichts und niemand kann Paris aufhalten.» Zumindest die Zahlen belegen dies: 3,73 zu 2,19 lautete der xG-Wert zugunsten des Heimteams, 15:5 die Zahl der Torschüsse.

«Ob wir die beste Mannschaft Europas sind, kann ich nicht sagen. Das müssen andere beurteilen», so PSG-Stürmer Désiré Doué, der zum Spieler des Spiels gewählt wurde. «Wir müssen einfach weitermachen, denn wir haben noch viele grosse Spiele vor uns. Aber wir haben noch immer Hunger», so der französische Internationale, dessen Worte wie eine Kampfansage an die Konkurrenz tönen muss.

Sorgen um Kvaratskhelia

Eine Reihe von Verletzungen trübte das Pariser Fussball-Spektakel. Dembélé musste schon früh mit einer Oberschenkelverletzung raus. Später erwischte es auch Abwehrchef Marquinhos sowie Flügelflitzer Kvaratskhelia, wobei vor allem der Ausfall des Georgiers Sorgen bereitet. Dieser verletzte sich am Knie und musste gestützt werden, um den Platz verlassen zu können. Sollte der Super-Techniker länger ausfallen, wäre dies ein hoher Preis für diese spektakuläre Fussball-Gala.