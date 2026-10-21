Die BVB-Profis verschwinden nach dem Champions-League-Spiel in Baku schnell im Mannschaftsbus – ungeduscht. Was hat es mit dem Blitz-Abgang auf sich?

«Uns wurde gesagt, dass wir nicht duschen sollen»

«Uns wurde gesagt, dass wir nicht duschen sollen»

Darum gehts Trainer Niko Kovac sagt, dem Team sei vom Duschen in der Kabine ausdrücklich abgeraten worden

Nach dem 2:1-Sieg in Baku fahren die Dortmunder ungeduscht direkt zurück ins Hotel

Laut «Bild» gab es Bedenken wegen Legionellen; sie können Lungenentzündungen auslösen

Carlo Steiner Redaktor Sport

Nach dem 2:1-Auswärtssieg gegen Sabah in Baku (Aserbaidschan) begeben sich die Dortmunder um Nati-Goalie Gregor Kobel (28) erstaunlich schnell aus den Kabinen in Richtung Mannschaftsbus.

«Wir haben auch gestern nach dem Training hier nicht geduscht. Uns wurde gesagt, dass wir nicht duschen sollen», erklärt Trainer Niko Kovac (55) den schnellen Abgang an der Pressekonferenz. «Die Duschen waren etwas einladender im Hotel, deswegen schauen wir, dass die Spieler schnell dorthin kommen. Der Duschbereich hier ist nicht ganz so schick», sagt Sportchef Ole Book (40) gegenüber Sky.

Die Spieler des Heimteams haben von den Problemen nichts mitbekommen. «Die Duschen waren eigentlich normal, ich weiss nicht, was das Problem war. Wir haben uns erst letzte Woche vor dem Slavia-Prag-Spiel dort geduscht. Das Wasser war auch nicht kalt. Baku ist eigentlich super, wir respektieren jede Mannschaft», sagt der gebürtige Deutsche Joy-Lance Mickels (32), der seit 2024 für den Champions-League-Debütanten spielt.

Woran lag es denn jetzt genau, dass die Dortmunder verschwitzt den Heimweg antraten?

Angst vor Bakterien im Wasser

Laut Informationen der «Bild» sahen die Duschen auf den ersten Blick tatsächlich gepflegt aus. Grund für den Verzicht seien Bedenken wegen möglicher Legionellen im Wassersystem gewesen. Die Bakterien entstehen vermehrt, wenn selten Wasser durch die Leitungen fliesst. Sie können beim Duschen durch Tröpfchen eingeatmet werden und so im schlimmsten Fall die sogenannte Legionärskrankheit auslösen.

Zu den Symptomen gehören Fieber, Husten, Muskel- und Kopfschmerzen sowie Appetitverlust.