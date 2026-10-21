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Blitz-Abgang der BVB-Stars
«Uns wurde gesagt, dass wir nicht duschen sollen»

Die BVB-Profis verschwinden nach dem Champions-League-Spiel in Baku schnell im Mannschaftsbus – ungeduscht. Was hat es mit dem Blitz-Abgang auf sich?
Publiziert: vor 2 Minuten
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Gregor Kobel (l.) und Co. verlassen das Stadion nach dem Sieg in Baku ungeduscht.
Foto: Borussia Dortmund via Getty Images

Darum gehts

  • Trainer Niko Kovac sagt, dem Team sei vom Duschen in der Kabine ausdrücklich abgeraten worden
  • Nach dem 2:1-Sieg in Baku fahren die Dortmunder ungeduscht direkt zurück ins Hotel
  • Laut «Bild» gab es Bedenken wegen Legionellen; sie können Lungenentzündungen auslösen
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Nach dem 2:1-Auswärtssieg gegen Sabah in Baku (Aserbaidschan) begeben sich die Dortmunder um Nati-Goalie Gregor Kobel (28) erstaunlich schnell aus den Kabinen in Richtung Mannschaftsbus.

«Wir haben auch gestern nach dem Training hier nicht geduscht. Uns wurde gesagt, dass wir nicht duschen sollen», erklärt Trainer Niko Kovac (55) den schnellen Abgang an der Pressekonferenz. «Die Duschen waren etwas einladender im Hotel, deswegen schauen wir, dass die Spieler schnell dorthin kommen. Der Duschbereich hier ist nicht ganz so schick», sagt Sportchef Ole Book (40) gegenüber Sky.

Die Spieler des Heimteams haben von den Problemen nichts mitbekommen. «Die Duschen waren eigentlich normal, ich weiss nicht, was das Problem war. Wir haben uns erst letzte Woche vor dem Slavia-Prag-Spiel dort geduscht. Das Wasser war auch nicht kalt. Baku ist eigentlich super, wir respektieren jede Mannschaft», sagt der gebürtige Deutsche Joy-Lance Mickels (32), der seit 2024 für den Champions-League-Debütanten spielt.

Woran lag es denn jetzt genau, dass die Dortmunder verschwitzt den Heimweg antraten?

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Angst vor Bakterien im Wasser

Laut Informationen der «Bild» sahen die Duschen auf den ersten Blick tatsächlich gepflegt aus. Grund für den Verzicht seien Bedenken wegen möglicher Legionellen im Wassersystem gewesen. Die Bakterien entstehen vermehrt, wenn selten Wasser durch die Leitungen fliesst. Sie können beim Duschen durch Tröpfchen eingeatmet werden und so im schlimmsten Fall die sogenannte Legionärskrankheit auslösen.

Zu den Symptomen gehören Fieber, Husten, Muskel- und Kopfschmerzen sowie Appetitverlust.

Champions League 26/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
3
9
9
2
Liverpool FC
Liverpool FC
3
5
9
3
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
3
5
7
4
Aston Villa
Aston Villa
2
7
6
5
FC Barcelona
FC Barcelona
3
5
6
6
Manchester City
Manchester City
3
4
6
7
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
2
4
6
8
Arsenal FC
Arsenal FC
2
4
6
9
Real Madrid
Real Madrid
2
2
6
10
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
2
2
6
11
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
3
1
6
12
Bayern München
Bayern München
2
5
4
13
AS Rom
AS Rom
3
3
4
14
FC Shakhtar Donetsk
FC Shakhtar Donetsk
2
2
4
15
Atletico Madrid
Atletico Madrid
3
1
4
16
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
3
0
4
17
Como 1907
Como 1907
2
2
3
18
Manchester United
Manchester United
2
2
3
19
Villarreal CF
Villarreal CF
3
0
3
20
FC Brügge
FC Brügge
2
0
3
21
RC Lens
RC Lens
2
-1
3
22
SSC Neapel
SSC Neapel
3
-2
3
23
RB Leipzig
RB Leipzig
2
-2
3
24
Feyenoord Rotterdam
Feyenoord Rotterdam
2
-3
3
25
Sabah FC Masazir
Sabah FC Masazir
3
-3
3
26
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
3
-5
3
27
AEK Athen
AEK Athen
3
-5
3
28
Fenerbahce Istanbul
Fenerbahce Istanbul
3
-6
2
29
Viking FK
Viking FK
2
-2
1
30
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
3
-3
1
31
Inter Mailand
Inter Mailand
2
-2
0
32
LASK Linz
LASK Linz
2
-4
0
33
FC Porto
FC Porto
3
-4
0
34
OSC Lille
OSC Lille
2
-4
0
35
Galatasaray SK
Galatasaray SK
2
-5
0
36
SK Slovan Bratislava
SK Slovan Bratislava
3
-12
0
Playoffs
Qualifikationsspiele
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