Darum gehts
- Trainer Niko Kovac sagt, dem Team sei vom Duschen in der Kabine ausdrücklich abgeraten worden
- Nach dem 2:1-Sieg in Baku fahren die Dortmunder ungeduscht direkt zurück ins Hotel
- Laut «Bild» gab es Bedenken wegen Legionellen; sie können Lungenentzündungen auslösen
Nach dem 2:1-Auswärtssieg gegen Sabah in Baku (Aserbaidschan) begeben sich die Dortmunder um Nati-Goalie Gregor Kobel (28) erstaunlich schnell aus den Kabinen in Richtung Mannschaftsbus.
«Wir haben auch gestern nach dem Training hier nicht geduscht. Uns wurde gesagt, dass wir nicht duschen sollen», erklärt Trainer Niko Kovac (55) den schnellen Abgang an der Pressekonferenz. «Die Duschen waren etwas einladender im Hotel, deswegen schauen wir, dass die Spieler schnell dorthin kommen. Der Duschbereich hier ist nicht ganz so schick», sagt Sportchef Ole Book (40) gegenüber Sky.
Die Spieler des Heimteams haben von den Problemen nichts mitbekommen. «Die Duschen waren eigentlich normal, ich weiss nicht, was das Problem war. Wir haben uns erst letzte Woche vor dem Slavia-Prag-Spiel dort geduscht. Das Wasser war auch nicht kalt. Baku ist eigentlich super, wir respektieren jede Mannschaft», sagt der gebürtige Deutsche Joy-Lance Mickels (32), der seit 2024 für den Champions-League-Debütanten spielt.
Woran lag es denn jetzt genau, dass die Dortmunder verschwitzt den Heimweg antraten?
Angst vor Bakterien im Wasser
Laut Informationen der «Bild» sahen die Duschen auf den ersten Blick tatsächlich gepflegt aus. Grund für den Verzicht seien Bedenken wegen möglicher Legionellen im Wassersystem gewesen. Die Bakterien entstehen vermehrt, wenn selten Wasser durch die Leitungen fliesst. Sie können beim Duschen durch Tröpfchen eingeatmet werden und so im schlimmsten Fall die sogenannte Legionärskrankheit auslösen.
Zu den Symptomen gehören Fieber, Husten, Muskel- und Kopfschmerzen sowie Appetitverlust.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Paris Saint-Germain
3
9
9
2
Liverpool FC
3
5
9
3
VfB Stuttgart
3
5
7
4
Aston Villa
2
7
6
5
FC Barcelona
3
5
6
6
Manchester City
3
4
6
7
Sporting Lissabon
2
4
6
8
Arsenal FC
2
4
6
9
Real Madrid
2
2
6
10
Real Betis Balompie
2
2
6
11
Borussia Dortmund
3
1
6
12
Bayern München
2
5
4
13
AS Rom
3
3
4
14
FC Shakhtar Donetsk
2
2
4
15
Atletico Madrid
3
1
4
16
PSV Eindhoven
3
0
4
17
Como 1907
2
2
3
18
Manchester United
2
2
3
19
Villarreal CF
3
0
3
20
FC Brügge
2
0
3
21
RC Lens
2
-1
3
22
SSC Neapel
3
-2
3
23
RB Leipzig
2
-2
3
24
Feyenoord Rotterdam
2
-3
3
25
Sabah FC Masazir
3
-3
3
26
Bodö/Glimt
3
-5
3
27
AEK Athen
3
-5
3
28
Fenerbahce Istanbul
3
-6
2
29
Viking FK
2
-2
1
30
SK Slavia Prag
3
-3
1
31
Inter Mailand
2
-2
0
32
LASK Linz
2
-4
0
33
FC Porto
3
-4
0
34
OSC Lille
2
-4
0
35
Galatasaray SK
2
-5
0
36
SK Slovan Bratislava
3
-12
0