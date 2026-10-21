Liverpool-Youngster glänzt auch in der Champions League

Zwei Assists, sieben erfolgreiche Dribblings: Rio Ngumoha glänzt bei Liverpools 4:3 gegen Villarreal und schreibt mit 18 Jahren Champions-League-Geschichte.

Darum gehts Rio Ngumoha liefert beim 4:3 von Liverpool gegen Villarreal zwei Assists in der Champions League

Mit 18 Jahren und 52 Tagen ist er der drittjüngste Spieler mit zwei Assists in einer CL-Partie

Seit 2008/09 ist er der jüngste CL-Spieler mit 7 Dribblings, 12 Strafraumkontakten, 2 Assists

Blick Sportdesk

Was für ein Auftritt von Rio Ngumoha! Der erst 18-jährige Liverpool-Youngster glänzt beim Champions-League-Duell gegen Villarreal (4:3) mit zwei Assists. Damit schreibt der Engländer gleich mehrfach Geschichte – und reiht sich in eine illustre Liste mit Cristiano Ronaldo, Lamine Yamal und Arjen Robben ein.

Ngumoha ist beim Comeback der Reds am Dienstagabend der entscheidende Mann. Zunächst bereitet er mit einer präzisen Flanke den Treffer von Ronald Araujo vor, wobei Villarreal-Verteidiger Sergi Cardona keine gute Figur macht. Wenig später lässt Ngumoha denselben Gegenspieler stehen, zieht mit beeindruckendem Tempo davon und legt für Alexis Mac Allister auf.

Mit seinen beiden Vorlagen wird Ngumoha laut Opta zum drittjüngsten Spieler der Champions-League-Geschichte, dem in einer Partie mindestens zwei Assists gelingen. Mit 18 Jahren und 52 Tagen ist er nur älter als Warren Zaïre-Emery (17 Jahre und 231 Tage) und Theo Walcott (17 Jahre und 250 Tage).

Doch damit nicht genug: Ngumoha gelingen zum zweiten Mal in einem Champions-League-Spiel sieben erfolgreiche Dribblings. Das schafften als Teenager zuvor nur drei andere Spieler mehrfach: Lamine Yamal (viermal), Cristiano Ronaldo (dreimal) und Arjen Robben (zweimal).

Eine weitere Bestmarke kommt hinzu. Seit Beginn der detaillierten Datenerfassung 2008/09 ist Ngumoha der jüngste Spieler, der in einer Champions-League-Partie mindestens sieben Dribblings, zwölf Ballkontakte im gegnerischen Strafraum und zwei Assists verbucht.

Der ehemalige Chelsea-Junior, dessen Wechsel nach Liverpool in England für Aufsehen sorgte, hat sich längst in der ersten Mannschaft etabliert. Bereits in der vergangenen Saison absolvierte er 29 Spiele und erzielte zwei Tore. In dieser Spielzeit kommt er auf neun Einsätze, fünf davon von Beginn an. Auch für die englische A-Nationalmannschaft stand er bereits dreimal auf dem Platz.

Dieser Artikel ist zuerst auf abola.pt erschienen. Die portugiesische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.