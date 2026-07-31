Winterthur kassiert Klatsche bei Aufsteiger Kriens

Kriens überrascht als Aufsteiger und besiegt den Super-League-Absteiger Winterthur mit 2:0. Xamax siegt derweil spät in Wil. Hier kommt das Round-up der zweiten Challenge-League-Runde.

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Kriens – Winterthur 2:0

Winterthur erlebt bisher einen bitteren Start in der Challenge League. Auf das 2:2 zu Hause gegen Yverdon zum Saisonauftakt folgt eine 0:2-Niederlage - und das bei Aufsteiger Kriens. Die Luzerner sind schon in der Startphase überlegen und kommen nach einem Fehlpass von Ottiger breits nach zwei Minuten zu einer Topchance. Krasniqi scheitert gegen seinen Ex-Klub aber am stark reagierenden Goalie Spagnoli. Gegen die blassen Winterthurer belohnt sich Kriens kurz vor der Pause, als François aus rund 16 Metern die Führung für den eigentlichen Underdog erzielt. Den Treffer hatte dabei YB-Leihgabe Rufener eingeleitet, indem er den Ball clever per Hacke angenommen und weitergeleitet hatte.

Nach der Pause kommen die Winterthurer besser im Spiel als davor. Ottiger verfehlt das Tor aus kurzer Distanz jedoch und danach bleibt die Reaktion auf den Gegentreffer aus. Stattdessen kann Kriens durch den Ex-Winterthurer Sliskovic erhöhen, der nach einer schönen Kombination der Krienser in der eigenen Spielhälfte alleine auf das Tor losstürmen kann. Winterthur-Coach Patrick Rahmen ist auf der Trainerbank nach dem erneuten Gegentreffer sichtlich bedient.

Mit der Niederlage bleibt Winterthur nach zwei absolvierten Spielen mit nur einem Punkt am unteren Ende der Tabelle kleben. Das dürfte sicher nicht den Ambitionen des Super-League-Absteigers entsprechen.

Wil – Xamax 1:2

Xamax sichert sich im zweiten Spiel den zweiten Sieg. Die Neuenburger kommen in Wil zu einem knappen 2:1-Erfolg. Den Sieg sichert das späte Penaltytor von Abedini in der 89. Minute, nachdem Correia Lüthi im Strafraum zu Fall bringt.

Vor dem späten Siegtreffer geht Xamax früh in Führung. Nvendo trifft bereits nach zwei Spielminuten, als er sich einen Wiler Fehlschuss per Kopf selbst vorlegt und alleine auf das Tor zustürmt. Die Wiler lassen sich aber nicht aus dem Konzept bringen und melden sich nach knapp einer halben Stunde mit dem Ausgleich zurück. Nach einer Ecke stochert Weber den Ball zwischen dem Gedränge im Neuenburger Strafraum ins Tor.

In der Folge bleibt das Spiel lange ausgeglichen und vieles deutet auf eine Punkteteilung hin – bis Abedini vom Punkt trifft.

Yverdon – Etoile Carouge 1:1

Yverdon und Carouge teilen sich derweil die Punkte. Nach einer augeglichenen Startphase kommt Tasar nach 15 Minuten auf der linken Seite davon und tanzt im gegnerischen Strafraum die Verteidigung aus. Abgeklärt verbucht er aus spitzem Winkel die Führung für das Heimteam.

Carouge kann erst kurz vor der Pause reagieren. Die Genfer antworten mit einem Traumtor auf den Gegentreffer. Escorza fasst sich nach einem schönen Solo aus rund zwanzig Metern ein Herz und zieht einfach mal ab. Für seinen Sonntagsschuss am Freitagabend belohnt er sein Team mit dem Ausgleich.

In der Schlussphase hat Carouge anschliessend die Chance auf die Führung. Sene kann alleine auf das gegnerische Tor losziehen, wartet aber zu lange mit dem Abschluss und muss zwischen der aufgerückten Yverdon-Defensive Essiena bedienen, der seinen Meister in Enzler findet, der mit einer Glanzparade den Punkt für sein Team festhält.

Stade Nyonnais – Rapperswil-Jona 1:2

Rapperswil-Jona setzt sich derweil in Nyon mit 2:1 durch. Matchwinner dabei ist Ryter, der sein Team mit einem Doppelpack zum Sieg führt. Der Mittelfeldspieler trifft nach sieben Minuten aus der Distanz. Nach der Pause kann Fankhauser per Kopf für Nyonnais ausgleichen, die Antwort von den Ostschweizern durch Ryter kommt jedoch postwendend.





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